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09:24 (мск), источник: ТАСС Наука

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 805 430+88 465
Скончалось318 554+3 306
Выздоровело1 787 539+52 888
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Источник: Reuters

Согласно распространенным данным, участники клинических испытаний были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу вакцины, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание).

При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек.

«Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата», — указал глава компании Стефан Бансель.

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В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

Помимо Moderna испытания вакцины в США ведут компании Inovio Pharmaceuticals и Pfizer, сотрудничающая с германской компанией Biontech. Крупный производитель фармацевтических средств Johnson & Johnson планирует начать испытания своей вакцины в сентябре.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 89,5 тыс. человек.

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