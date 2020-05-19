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11:49 (мск), источник: Forbes

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

Forbes поговорил с компаниями, которые профессионально занимаются строительством убежищ, и выяснил, что спрос на их услуги заметно вырос. Среди тех, кто готов выложить за укрепленные сооружения полторы сотни тысяч долларов, есть и клиенты из России.

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Источник: Vivos xPoint

Летом 2010 года в столичном регионе стояла аномальная жара, и из-за горения торфяников в Подмосковье Москва и окрестности на несколько недель погрузились в смог. Тогда бизнесмен Дмитрий (в беседе с Forbes он не захотел называть фамилию) обратился в одну из российских компаний, которые занимаются строительством защитных сооружений. За комнату безопасности площадью 200 кв. м, оборудованную в подвале его дома на Новой Риге, бизнесмен заплатил $150 000. Строительство длилось около месяца. Какое-то время, пока горели торфяники, Дмитрий с семьей жил в убежище, а сейчас хранит в нем картины и ценные вещи.

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Ситуации, в которых людям приходит в голову прибегать к услугам строителей бункеров и убежищ, как правило, экстраординарны — поэтому этот рынок достаточно компактен. Данила Андреев, руководитель работающей в этой сфере компании «Спецгеопроект», оценивает его примерно в 200 млн рублей — строится около 30 комнат безопасности и 10 бункеров в год.

Впрочем, эти цифры относятся к «мирному», довирусному времени. Теперь пандемия COVID-19 и страх перед тем, что будет после ее завершения, когда мир столкнется с сокращением экономики и снижением уровня жизни, активизировали спрос состоятельных людей на бункеры и убежища и во всем мире, и в России.

«К нам много раз обращались русские»

Наиболее развито производство бункеров и защитных сооружений в США. Крупные американские представители отрасли в ответ на запрос Forbes указали, что фиксируют спрос в том числе со стороны российских клиентов. «К нам много раз обращались русские, и в этом году мы продали два убежища россиянам», — рассказал Forbes Гари Линч, главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company.

По его словам, каждый из объектов имел площадь около 46 кв. м, они были полностью оборудованы и имели возможность фильтрации ядерных частиц. Стоимость такого объекта — $150 000.

«Мы доставили их в порты доставки в США, поэтому о конечных пунктах назначения мне не известно», — отметил Линч.

Источник: Rising S Company
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В целом, по словам Линча, в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В калифорнийской компании Vivos в ответ на запрос Forbes также подтвердили появление запросов со стороны клиентов из России, отказавшись называть конкретные имена. В целом запросы и заявки на изготовление бункеров увеличились более чем на 1000%, продажи выросли более чем на 400% и растут в геометрической прогрессии.

Строительство нового бункерного комплекса Vivos может занять от 3 до 12 месяцев в зависимости от масштаба, местоположения и наличия материалов и рабочей силы. Во всех укрытиях имеются воздушные системы для удаления всех патогенных микроорганизмов и радиоактивных частиц перед входом в подземное пространство. Также компания предоставляет возможность аренды бункеров. «Нередко бывает, что иностранные клиенты покупают места для укрытия в США с намерением переехать сюда, когда придет время», — пояснили в компании.

Источник: Vivos xPoint

Что берут?

Спрос на защитные сооружения существенно вырос, соглашается с американскими коллегами Андреев из «Спецгеопроекта»: если в обычное время компания создает один такой объект в месяц, то сейчас — три, а за апрель «Спецгеопроект» получил пять заказов.

Основной спрос на строительство полноценных подземных бункеров идет из Москвы (Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка), Санкт-Петербурга и прилегающих областей, говорит Андреев.

Однако, по его словам, наибольшим спросом в России пользуются не бункеры, а так называемые комнаты безопасности — защищенный периметр, устанавливаемый в уже построенном доме и оснащенный герметичными окнами и дверями, автономным энергообеспечением и связью.
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Такие комнаты способны защитить не только от заражения воздуха, газов, в том числе и боевых или отравляющих, но и обеспечить безопасность владельцев в случае беспорядков, объясняет Андреев.

Защитные комнаты оборудованы генераторами, способными вырабатывать электричество в случае внешнего отключения, независимой аккумуляторной системой, вентиляцией, запасами воды и продуктов. Также комната оснащена датчиками, определяющими уровень отравляющих веществ, загрязнения и радиации в воздухе, системами видеонаблюдения и регенерации воздуха, что позволяет несколько дней находиться в убежище даже в случае пожара. В других условиях прожить в такой комнате можно до месяца, не испытывая особых затруднений, — сконструирована она так, «что выкурить человека оттуда крайне сложно», подчеркивает Андреев.

Стоимость строительства такой комнаты начинается от 3 млн рублей, полноценного бункера под землей — от 10 млн рублей. Самый крупный объект в истории «Спецгеопроекта» компания построила в Тверской области — бункер площадью 400 кв. м и стоимостью $2 млн.
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Расценки другого столичного строителя бункеров, «Бункерстроя» — от 890 000 рублей (без монтажа и доставки) за базовый вариант убежища (15-метровое помещение с сиденьями, умывальником и системой фильтрации воздуха от пыли) до 7,6 млн — в этом случае клиенту предлагают 60-метровую комнату с защитой от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, санузел и канализацию, системы связи и отопления. При этом в «мирное время» компания предлагает использовать бункер как спортзал, кальянную, винный погреб или кинотеатр на дому.

Несмотря на скачок спроса, Андреев считает, что среди его клиентов меньшинство тех, кто решил построить убежище ситуативно, «потому что пандемия». «Они (клиенты) понимают, что мир поменялся, что все не так стабильно и здорово, как казалось раньше, сегодня пандемия, коронавирус, завтра еще что-то», — говорит бизнесмен.

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