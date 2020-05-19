В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.
Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична.
Вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья населения, поэтому важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него, над которой сейчас работают ученые, добавил заместитель министра. А решения по национальному календарю прививок примут уже при подготовке препарата от COVID-19.
«Если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», — добавила руководитель секретариата
Она также отметила, что после пандемии люди будут жить «немного в другом мире» и станут иначе относиться к своему здоровью, в том числе в вопросе иммунопрофилактики.
В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.