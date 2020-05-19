Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
14От войны до войны
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
12:33 (мск), источник: РИА Новости

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.

Коронавирус COVID-19
13:42 (мск)Минздрав объяснил порядок вакцинации в условиях эпидемии COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 822 430+91 462
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось318 851+3 363
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 798 148+58 258
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.

Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична.
Олег Гриднев
замминистра ведомства

Вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья населения, поэтому важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него, над которой сейчас работают ученые, добавил заместитель министра. А решения по национальному календарю прививок примут уже при подготовке препарата от COVID-19.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», — добавила руководитель секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рыжова.

Она также отметила, что после пандемии люди будут жить «немного в другом мире» и станут иначе относиться к своему здоровью, в том числе в вопросе иммунопрофилактики.

Распространение коронавирусной инфекции

В России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 299 тысяч. Более 76 тысяч пациентов выздоровели, 2837 скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
Читайте также
В России за сутки выявлено 9263 новых случая коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
13:13 (мск)© Ньюстюб
Как выбрать антисептик
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 19.05
 Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
Американское издание рассказало о 'морском монстре' из России
Коронавирус COVID-19
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
В России выявили 9263 новых случаев коронавируса
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Спрогнозированы сроки полного окончания пандемии коронавируса
ФСБ подключают к социальному мониторингу
Богатые россияне начали покупать бункеры-убежища
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Здоровье
Ученые искусственно создали коронавирус Он проявляет те же свойства, что и природный.
Hi-Tech
Что будет, если удалить и восстановить страницу «ВКонтакте» Сколько раз так можно делать
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 280
Роскомнадзор предупреждает. 278
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Да пусть подавятся гады! 80
Кино
Новый сезон шоу «Танцы» станет последним Канал ТНТ объявил заключительный кастинг в проект
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Новости партнеров
Создатель коронавируса найден. Им оказался один из богатейших людей мира
Звезда "Кадетства" стал настоящим уголовником
Поздравление блогерши с Днем Победы взорвало Сеть
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь