В России выявили 9263 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 299941. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, у 43,1%инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.
Четвертый день подряд в России фиксируют менее 10 000 новых пациентов с коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 8900 заболевших. За последние сутки выздоровели 5921 человек. За все время — 76 130. Продолжают лечение 220 974 человек. Умер за сутки 115 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии составляет — 2837.
В Москве за сутки выявили 3545 новых случаев коронавируса. Четвертый день подряд прирост составил менее 4000, накануне штаб зафиксировал 3238 случаев COVID-19. В Московской области число больных коронавирусом выросло на 898, в
В лидерах по общему числу заболевших: Москва (149607), Московская область (29 188),
Накануне премьер Михаил Мишустин говорил, что ситуация с пандемией непростая, но рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. 27 регионов, по его словам, уже готовы к постепенному смягчению ограничений
Артем Гирш