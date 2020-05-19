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11:13 (мск), источник: Ведомости

В России выявили 9263 новых случаев коронавируса

Четвертые сутки подряд выявлено менее десяти тысяч инфицированных.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
Скончалось2 837+115
Выздоровело76 130+5 921
Инфицировано4 817 843+87 520
Скончалось318 775+3 293
Выздоровело1 795 358+55 615
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России выявили 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 299941. Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны, у 43,1%инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.

Четвертый день подряд в России фиксируют менее 10 000 новых пациентов с коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 8900 заболевших. За последние сутки выздоровели 5921 человек. За все время — 76 130. Продолжают лечение 220 974 человек. Умер за сутки 115 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии составляет — 2837.

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В Москве за сутки выявили 3545 новых случаев коронавируса. Четвертый день подряд прирост составил менее 4000, накануне штаб зафиксировал 3238 случаев COVID-19. В Московской области число больных коронавирусом выросло на 898, в Санкт-Петербурге — на 453, в Нижегородской области — на 260, в Свердловской области — 138, В Ростовской — 131, в Калужской — 114, в Брянской — 112, а также по 109 случаев в Ярославской и Саратовской областях. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев заболевания.

В лидерах по общему числу заболевших: Москва (149607), Московская область (29 188), Санкт-Петербург (11 340), Нижегородская область (6952), Дагестан (3553), Свердловская область (2999), Краснодарский край (2792), Мурманская область (2684), Ростовская (2645) и Тульская области (2637).

Накануне премьер Михаил Мишустин говорил, что ситуация с пандемией непростая, но рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика. 27 регионов, по его словам, уже готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса.

Артем Гирш

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