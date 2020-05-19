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11:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Питомцы Mail.ru запустили проект помощи бездомным животным, пострадавшим из-за карантина

В новом благотворительном проекте каждый может помочь кошкам и собакам из приютов.

Питомцы Mail.ru и Добро Mail.ru запустили благотворительный проект «Добро в приюты» о жизни кошек и собак во время пандемии, на странице которого можно помочь приютским животным.

Всеобщая изоляция не бесконечна — и скоро все мы выйдем на улицы, но уже другого мира. Давайте вместе сделаем его лучше.

Основной посыл спецпроекта — напомнить, как важно в тяжелые времена объединяться, помогать друг другу и заботиться об окружающих, в том числе о самых беззащитных категориях.

Собранная в рамках спецпроекта сумма будет передана партнерам — фондам «Майский день» и «Новый ковчег». Они распределят денежные средства на нужды своих приютов. Партнер «Питомцев Mail.ru» Purina® дополнительно обеспечит приюты кормом на общую сумму пожертвований.

На сайте спецпроекта можно также прочитать полезные статьи про то, как питомцы помогают хозяевам справиться со стрессом, а также взять на заметку советы о жизни с кошками и собаками на карантине.

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