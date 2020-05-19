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14:17 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Больше половины жителей России (69%) заинтересованы в том, чтобы сделать прививку от коронавируса себе или членам своей семьи, следует из опроса ВЦИОМ. При этом 26% крайне уверены в том, чтобы сделать такую прививку. Наибольшую готовность выразили люди старше 60 лет (70% от числа респондентов в возрастной группе), опрошенные от 18 до 24 лет (68%) и от 35 до 44 лет (63%).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
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15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 823 479+86 180
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось318 857+3 235
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 798 654+54 497
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
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50167
11.05
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12.05
44543
13.05
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14.05
64151
15.05
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16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
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Источник: AP 2020

Больше трети опрошенных (35%) заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, 6% считают, что такую вакцинацию в России не стоит проводить в принципе. Большинство высказались за вакцинацию от коронавируса на добровольной основе — так считают 70% респондентов.

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Вакцины от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, пока не существует, на разработку препарата могут уйти годы, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые из них уже проходят испытания на людях, сообщает Bloomberg. При этом из-за распространения коронавируса в России приостановлена вакцинация от кори, гриппа и других болезней по уже утвержденному календарю прививок, передает «Интерфакс» слова заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева. Все прививки воздействуют на иммунную систему человека, а «реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична», объяснил он решение Минздрава.

Коронавирус в России к 19 мая выявлен у 299 941 человека, сообщил федеральный оперативный штаб. Под медицинским наблюдением остаются 267 663 человека, уточнял Роспотребнадзор. Всего в России было проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус.

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