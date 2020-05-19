ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Больше трети опрошенных (35%) заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, 6% считают, что такую вакцинацию в России не стоит проводить в принципе. Большинство высказались за вакцинацию от коронавируса на добровольной основе — так считают 70% респондентов.
Вакцины от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, пока не существует, на разработку препарата могут уйти годы, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые из них уже проходят испытания на людях, сообщает Bloomberg. При этом
Коронавирус в России к 19 мая выявлен у 299 941 человека, сообщил федеральный оперативный штаб. Под медицинским наблюдением остаются 267 663 человека, уточнял Роспотребнадзор. Всего в России было проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус.