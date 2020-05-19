13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пустыня в Китае за 60 лет превратилась в зеленый оазис
От песчаных дюн до плодородной земли.
Одна из четырех главных пустынь Китая
Тогда они начали высаживать на границе пустыни деревья. Сначала, чтобы защититься от песчаных бурь, а затем, чтобы сделать землю пригодной для сельхоз нужд. За более чем 60 лет около 93,24% безжизненной пустыни превратились в плодородные зеленые пространства, пишет «Популярная механика».
По словам секретаря парткома деревни Шилиша Ши Гуаньинь, благодаря такому озеленению регион способен производить более тонны продовольственного зерна, хотя раньше эта цифра была лишь 100 до 150 килограммов. А доход на душу населения теперь превышает 4 200 долларов, хотя раньше эта цифра была 30−40 долларов.
На новых фото и видео, появившихся в соцсетях, можно увидеть, как за 61 год изменилась территория бывшей пустыни.
Екатерина Гура