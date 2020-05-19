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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пустыня в Китае за 60 лет превратилась в зеленый оазис

От песчаных дюн до плодородной земли.

Одна из четырех главных пустынь Китая Му-Ус, расположенная между округом Юйлинь провинции Шэньси и городским округом Ордос автономного района Внутренняя Монголия, вскоре полностью исчезнет с лица земли.

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Когда-то пустыня занимала площадь в 42 200 квадратных километров: безжизненная территория с большими песчаными дюнами. Из-за ветров, надвигающегося песка и постоянных песчаных бурь сильно страдал город Юйлинь, расположенный неподалеку. Местные жители были вынуждены трижды «передвигать» территорию города, пока в 1959 году не решили обуздать природу.

Тогда они начали высаживать на границе пустыни деревья. Сначала, чтобы защититься от песчаных бурь, а затем, чтобы сделать землю пригодной для сельхоз нужд. За более чем 60 лет около 93,24% безжизненной пустыни превратились в плодородные зеленые пространства, пишет «Популярная механика».

По словам секретаря парткома деревни Шилиша Ши Гуаньинь, благодаря такому озеленению регион способен производить более тонны продовольственного зерна, хотя раньше эта цифра была лишь 100 до 150 килограммов. А доход на душу населения теперь превышает 4 200 долларов, хотя раньше эта цифра была 30−40 долларов.

На новых фото и видео, появившихся в соцсетях, можно увидеть, как за 61 год изменилась территория бывшей пустыни.

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Екатерина Гура

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