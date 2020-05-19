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14:08 (мск), источник: Ведомости

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

Телеканал «Россия 24» не будет показывать новый выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Программа выйдет только на одноименном Youtube-канале, сообщили ТАСС в пресс-службе режиссера. В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев.

Источник: РИА "Новости"

Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем режиссер предлагает поговорить о том, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием “У кого в кармане государство?”», повтор которого в начале мая «Россия 24» сняла с эфира. Михалков тогда назвал происходящее цензурой.

В снятом с эфира выпуске режиссер предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.

Обычно «Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. Ранее ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.

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