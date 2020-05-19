Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем режиссер предлагает поговорить о том, «кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием “У кого в кармане государство?”», повтор которого в начале мая «Россия 24» сняла с эфира. Михалков тогда назвал происходящее цензурой.
В снятом с эфира выпуске режиссер предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.
Обычно «Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. Ранее ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.