Найдены невосприимчивые к COVID-19 люди

Выяснилось, что заражение вирусом
По словам исследователей, коктейли из таких антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19, а также при лечении заболевания у людей с высоким риском заражения.
Ранее, во вторник, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что коронавирус не становится более опасным по мере распространения.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией.
По данным сайта Worldometer на 19 мая, во всем мире за период с начала пандемии зафиксировано почти 5 млн случаев коронавируса, скончались более 320 тыс. пациентов.