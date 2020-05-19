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14:53 (мск), источник: Известия

Найдены невосприимчивые к COVID-19 люди

Люди, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивыми к новому типу коронавируса. Об этом говорится в исследовании группы ученых из США и Швейцарии, результаты которого опубликованы 18 мая в журнале Nature.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
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Скончалось2 837+115
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Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Одна из разновидностей таких тел (S309) способна нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV2. Таким образом, люди, переболевшие атипичной пневмонией, могут быть невосприимчивы к коронавирусу.

Что полезно знать
Если сидишь дома

По словам исследователей, коктейли из таких антител могут применяться при лечении тяжелых форм COVID-19, а также при лечении заболевания у людей с высоким риском заражения.

Ранее, во вторник, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что коронавирус не становится более опасным по мере распространения.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией.

По данным сайта Worldometer на 19 мая, во всем мире за период с начала пандемии зафиксировано почти 5 млн случаев коронавируса, скончались более 320 тыс. пациентов.

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