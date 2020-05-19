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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам (видео)

Президент проводит совещание по стимулирующим выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
15:18 (мск)СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
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Скончалось2 837+115
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Выздоровело76 130+5 921
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Инфицировано4 823 479+86 180
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Накануне встречу на эту тему провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он потребовал ко вторнику исполнить все поручения, которые глава государства давал по этому направлению, и устранить все недочеты, передает ТАСС.

Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам, сообщали «РИА Новости». Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили. Также он призвал не «разводить бюрократическую канитель», не считать «какие-то часы», а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.

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