Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам (видео)

Накануне встречу на эту тему провел
Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам, сообщали «РИА Новости». Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили. Также он призвал не «разводить бюрократическую канитель», не считать «какие-то часы», а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.