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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ресторан в Австралии посадил за столики картонные фигуры

Ведь дело не только в еде.

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Австралийские кафе и рестораны снова начали принимать посетителей. Однако здесь действуют жесткие ограничения — заведения могут обслуживать не более 10 человек одновременно.

Полупустые заведения выглядят неуютно, говорит Фрэнк Анджелетта, владелец ресторана Five Dock Dining в Сиднее.

Чтобы избавить посетителей от дискомфорта, в заведении придумали лайфхак. Здесь за столиками разместили фигуры людей из картона в натуральную величину. Для них накрыли столы и даже налили вина.

По словам Анджелетты, идея увенчалась успехом. На следующий же вечер после того, как в соцсети появился анонс «картонных посетителей», столики в ресторане забронировали 18 раз.

«Главное воспринимать эту ситуацию с юмором и получать из нее максимум», — пишет ресторан в соцсети.

Анна Лысенко

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