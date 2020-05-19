14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ресторан в Австралии посадил за столики картонные фигуры
Ведь дело не только в еде.
Австралийские кафе и рестораны снова начали принимать посетителей. Однако здесь действуют жесткие ограничения — заведения могут обслуживать не более 10 человек одновременно.
Полупустые заведения выглядят неуютно, говорит Фрэнк Анджелетта, владелец ресторана Five Dock Dining в Сиднее.
Чтобы избавить посетителей от дискомфорта, в заведении придумали лайфхак. Здесь за столиками разместили фигуры людей из картона в натуральную величину. Для них накрыли столы и даже налили вина.
По словам Анджелетты, идея увенчалась успехом. На следующий же вечер после того, как в соцсети появился анонс «картонных посетителей», столики в ресторане забронировали 18 раз.
«Главное воспринимать эту ситуацию с юмором и получать из нее максимум», — пишет ресторан в соцсети.
Анна Лысенко