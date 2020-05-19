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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает «Медиазона» со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, — «Списки памяти».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 823 479+86 180
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось318 857+3 235
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 798 654+54 497
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, из приведенных на 18 мая в данном проекте 222 имен журналистам удалось подтвердить гибель 186 медиков.

В числе зафиксированных случаев гибели 16 приходится на Подмосковье, 14 — на Санкт-Петербург. Московские власти гибель врачей не комментируют.

Установлено, что порядка половины погибших — это младший и средний медперсонал. При этом чаще всего умирают медсестры.

Также сообщается, что согласно официальной статистике, каждый 15-й умерший от коронавируса в стране является медиком.

То есть их доля в общих смертях от коронавируса составляет почти 7%.

По последним данным, в России выявлено 299 941 случай заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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