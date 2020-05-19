Ученые признали повторно заболевших COVID-19 незаразными для окружающих

Пациенты, снова получившие положительный результат теста на коронавирус после выздоровления, не способны передавать инфекцию другим людям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболевания Южной Кореи, пишет Bloomberg.
В исследовании участвовали 285 человек, которые переболели COVID-19. О том, что они выздоровели, изначально свидетельствовали отрицательные результаты тестов на коронавирус. Однако позднее повторные тесты у этих людей дали положительный результат.
У пациентов не было выявлено затяжных симптомов, а собранные у них образцы вируса не смогли развиваться в посеве культуры в лаборатории. Это означает, что у этих пациентов могут иметься антитела, предотвращающие повторное заболевание, а выделяемые ими вирусные частицы мертвы или незаразны, пишет агентство со ссылкой на выводы ученых.
Исследования, проведенные месяц назад, показали, что тесты по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) не могут различить мертвые и живые частицы коронавируса. В результате могло создаться неправильное впечатление о том, что люди, получившие положительный результат теста после выздоровления, остаются заразными для окружающих. Новые результаты, полученные южнокорейскими учеными, показывают, что те, кто уже выздоровел, не представляют риска распространения коронавирусной инфекции в случае ослабления мер социального дистанцирования.
Исследователи считают, что обнаруженные в крови переболевших антитела, по всей видимости, обеспечивают им некоторый уровень защиты от вируса, но веских доказательств этого пока нет. Кроме того, не известно, как долго может сохраняться этот иммунитет.
Теперь от людей, переболевших коронавирусом и проведших необходимый срок в карантине, не будут требовать получить отрицательный результат теста перед выходом на работу или учебу.
Андрей Злобин