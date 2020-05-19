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16:51 (мск), источник: Forbes

Ученые признали повторно заболевших COVID-19 незаразными для окружающих

Люди, у которых после выздоровления повторно выявили коронавирус, не заразны для окружающих, установили южнокорейские ученые. Теперь благодаря их исследованию пациенты, которые переболели и отбыли необходимый карантин, не обязаны получать отрицательный результат теста на вирус, чтобы вернуться к работе или учебе.

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Источник: AFP 2020

Пациенты, снова получившие положительный результат теста на коронавирус после выздоровления, не способны передавать инфекцию другим людям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболевания Южной Кореи, пишет Bloomberg.

В исследовании участвовали 285 человек, которые переболели COVID-19. О том, что они выздоровели, изначально свидетельствовали отрицательные результаты тестов на коронавирус. Однако позднее повторные тесты у этих людей дали положительный результат.

У некоторых переболевших между первым заражением и повторным положительным результатом теста прошло 82 дня.

У пациентов не было выявлено затяжных симптомов, а собранные у них образцы вируса не смогли развиваться в посеве культуры в лаборатории. Это означает, что у этих пациентов могут иметься антитела, предотвращающие повторное заболевание, а выделяемые ими вирусные частицы мертвы или незаразны, пишет агентство со ссылкой на выводы ученых.

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Исследования, проведенные месяц назад, показали, что тесты по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) не могут различить мертвые и живые частицы коронавируса. В результате могло создаться неправильное впечатление о том, что люди, получившие положительный результат теста после выздоровления, остаются заразными для окружающих. Новые результаты, полученные южнокорейскими учеными, показывают, что те, кто уже выздоровел, не представляют риска распространения коронавирусной инфекции в случае ослабления мер социального дистанцирования.

Исследователи считают, что обнаруженные в крови переболевших антитела, по всей видимости, обеспечивают им некоторый уровень защиты от вируса, но веских доказательств этого пока нет. Кроме того, не известно, как долго может сохраняться этот иммунитет.

Власти Южной Кореи по результатам исследования уже пересмотрели протоколы лечения.

Теперь от людей, переболевших коронавирусом и проведших необходимый срок в карантине, не будут требовать получить отрицательный результат теста перед выходом на работу или учебу.

Андрей Злобин

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