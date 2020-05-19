Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», — сказал Путин на совещании по коронавирусу.
Глава государства поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления выплат.
Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь.
По его словам, регионам поступило уже 50,1 млрд руб на выплаты.
Также президент потребовал направить страховые выплаты тем, «кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга». «Он (указ о выплатах.— “Ъ”) действует задним числом, как мы договорились», — напомнил глава государства.
Напомним, президент поручил выплатить 25−80 тыс. руб. медикам, работающим с больными COVID-19, в апреле. Он потребовал довести деньги до 15 мая. Однако медики стали жаловаться, что им либо отказываются выплачивать деньги, либо делают расчеты по минутам работы с больными. Путин назвал эту ситуацию «бюрократической канителью». После этого правительство убрало из постановления о выплатах фразу об отработанном времени.