15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
После шершней на США напали гигантские мотыльки (фото)
Личинки этих насекомых уничтожают поля и сады.
В начале мая в США били тревогу: в штате Вашингтон впервые в истории были замечены огромные азиатские ядовитые шершни, известные как «шершни-убийцы».
Теперь американцы паникуют по поводу нового нашествия. В этом же штате, а также в Орегоне, Джорджии, Оклахоме и Южной Каролине наблюдают нашествие гигантских цыганских мотыльков.
Так в США неофициально называют несколько видов инвазивных бабочек-волнянок: Lymantria dispar asiatica, Lymantria dispar japonica, Lymantria albescens, Lymantria umbrosa и Lymantria postalba.
Считается, что они были завезены в страну из Азии в середине 80-х вместе с транспортными контейнерами. Волнянки — вредители, причиняющие ущерб садоводам и фермерам на миллионы долларов. Личинки поедают листья с характерным звуком, напоминающим шум дождя.
Кроме фруктовых деревьев страдают дубы, ивы, липы и многие кустарники. Самки мотыльков способны летать на большие расстояния, так что в министерстве сельского хозяйства США ожидают, что вскоре нашествию
Анна Лысенко