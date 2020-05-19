15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском зоопарке появился на свет редкий карликовый бегемот
Имя для малышки еще не выбрали
В зоопарке города Колчестер, в британском графстве Эссекс, произошло радостное событие — на свет появился детеныш редкого карликового бегемота.
Сотрудники зоопарка опубликовали видео с новорожденной девочкой, которой до сих пор не придумали имя. Это они обещают сделать в ближайшее время, а также показать ее первый заплыв в бассейне, пишет Ladbible.
Девочка родилась в начале апреля, но лишь сейчас начала осваивать вольер вместе с мамой Венерой. В дикой природе карликовые бегемоты живут
Карликовые бегемоты на самом деле не такие уж и карликовые: их вес может достигать 300 килограммов. Свое название они получили
Екатерина Гура