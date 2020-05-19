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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском зоопарке появился на свет редкий карликовый бегемот

Имя для малышки еще не выбрали

В зоопарке города Колчестер, в британском графстве Эссекс, произошло радостное событие — на свет появился детеныш редкого карликового бегемота.

Сотрудники зоопарка опубликовали видео с новорожденной девочкой, которой до сих пор не придумали имя. Это они обещают сделать в ближайшее время, а также показать ее первый заплыв в бассейне, пишет Ladbible.

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Девочка родилась в начале апреля, но лишь сейчас начала осваивать вольер вместе с мамой Венерой. В дикой природе карликовые бегемоты живут по отдельности и встречаются друг с другом только во время брачного сезона. Родители малышки также живут в разных вольерах. Со своим отцом по имени Фредди девочка вряд ли когда-нибудь встретится, а вот с мамой она будет жить несколько лет.

Карликовые бегемоты на самом деле не такие уж и карликовые: их вес может достигать 300 килограммов. Свое название они получили из-за сравнения с обычными бегемотами, которые весят около 3 тонн.

Екатерина Гура

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