Матвиенко: низкая смертность в РФ — показатель правильности мер по борьбе с коронавирусом

«Сегодня уже можно твердо сказать, что эти меры были правильными, необходимыми. И только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости этих мер и четкому действию властей в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии», — сказала Матвиенко «Интерфаксу».
По ее словам, «это значит, что наша система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек, для строительства новых госпиталей». «Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых
«Этот режим себя оправдал. Мы видим, что сегодня можно говорить о выходе уже на плато и об определенном снижении темпов роста», — подчеркнула спикер Совета Федерации.
Он отметила, что «президент РФ сразу сказал и всех предупредил: самое главное — меры по сохранению здоровья и жизни людей, во главу угла ставьте только это. Исходя из рекомендаций
И нам удалось сегодня добиться того, что в России в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах. Я считаю, это главный показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер.
Она указала, что «в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, и эта стратегия себя точно сегодня оправдала».