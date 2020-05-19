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16:20 (мск), источник: Интерфакс

Матвиенко: низкая смертность в РФ — показатель правильности мер по борьбе с коронавирусом

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Низкая смертность в РФ от коронавируса подтверждает правильность принятых в стране противоэпидемических мер, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
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Скончалось2 837+115
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Выздоровело76 130+5 921
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Инфицировано4 834 449+86 093
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81023
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15.05
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16.05
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Скончалось319 147+3 325
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14.05
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16.05
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55665
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«Сегодня уже можно твердо сказать, что эти меры были правильными, необходимыми. И только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости этих мер и четкому действию властей в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии», — сказала Матвиенко «Интерфаксу».

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По ее словам, «это значит, что наша система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек, для строительства новых госпиталей». «Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет», — продолжила Матвиенко.

«Этот режим себя оправдал. Мы видим, что сегодня можно говорить о выходе уже на плато и об определенном снижении темпов роста», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Он отметила, что «президент РФ сразу сказал и всех предупредил: самое главное — меры по сохранению здоровья и жизни людей, во главу угла ставьте только это. Исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб принимались меры».

И нам удалось сегодня добиться того, что в России в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах. Я считаю, это главный показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер.
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Она указала, что «в целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, и эта стратегия себя точно сегодня оправдала».

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