За 80% случаев передачи коронавируса ответственны всего 10% носителей

Группа ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Института Алана Тьюринга выяснила, что зараженные коронавирусом очень сильно различаются по степени опасности, которую они представляют для окружающих. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, подавляющее большинство случаев передачи вируса от человека к человеку — порядка 80% — приходится всего на 10% носителей вируса. Таких инфицированных ученые назвали «суперраспространителями».
Впрочем, для вирусных заболеваний это естественно. Под правило «20/80», описывающее ситуацию, когда за большинство случаев заражения ответственна лишь малая доля инфицированных, подпадают, например, и ВИЧ, и корь, и эбола, и прочие коронавирусы.
Так, ВИЧ передается гораздо чаще не от человека к человеку, например, при половом контакте, а через иглу шприца, который используется несколькими людьми. Поэтому эпидемиологи в первую очередь отмечают наркоманов как группу риска заражения ВИЧ. Проблема в том, что в случае с COVID-19 выявление этой закономерности не дает ответа на вопрос, что именно нужно пресекать в первую очередь, чтобы остановить пандемию.
Ученые предлагают ограничивать и пресекать проведение таких мероприятий, которые могут стать эпицентрами распространения вируса. Вот только коронавирус активно распространяется в любых местах тесного скопления людей. А таковыми могут быть и посиделки друзей у
Уже было зафиксировано множество случаев особо активного распространения вируса в церквях, где проходили служения, и в
Кирилл Сарханянц