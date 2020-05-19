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18:58 (мск), источник: Коммерсантъ

За 80% случаев передачи коронавируса ответственны всего 10% носителей

Зараженные коронавирусом не только очень по-разному переносят болезнь, но и со столь же разной интенсивностью ее распространяют. Исследователи из Великобритании подсчитали, что среди зараженных есть «суперраспространители», которые ответственны за подавляющее большинство случаев распространения COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
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9.05
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13.05
10028
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15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
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8.05
98
9.05
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Выздоровело76 130+5 921
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Инфицировано4 836 329+87 973
6.05
81023
7.05
89229
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71982
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15.05
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16.05
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Скончалось319 213+3 391
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Выздоровело1 805 093+57 454
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6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Группа ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Института Алана Тьюринга выяснила, что зараженные коронавирусом очень сильно различаются по степени опасности, которую они представляют для окружающих. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, подавляющее большинство случаев передачи вируса от человека к человеку — порядка 80% — приходится всего на 10% носителей вируса. Таких инфицированных ученые назвали «суперраспространителями».

Подсчеты британских ученых означают, что кто-то из зараженных вирусом SARS-CoV-2 практически безвреден для окружающих, а кто-то передает его сразу множеству окружающих.
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Впрочем, для вирусных заболеваний это естественно. Под правило «20/80», описывающее ситуацию, когда за большинство случаев заражения ответственна лишь малая доля инфицированных, подпадают, например, и ВИЧ, и корь, и эбола, и прочие коронавирусы.

Так, ВИЧ передается гораздо чаще не от человека к человеку, например, при половом контакте, а через иглу шприца, который используется несколькими людьми. Поэтому эпидемиологи в первую очередь отмечают наркоманов как группу риска заражения ВИЧ. Проблема в том, что в случае с COVID-19 выявление этой закономерности не дает ответа на вопрос, что именно нужно пресекать в первую очередь, чтобы остановить пандемию.

Вычислить «суперраспространителей» из всего населения невозможно, пока те не начнут распространять вирус.

Ученые предлагают ограничивать и пресекать проведение таких мероприятий, которые могут стать эпицентрами распространения вируса. Вот только коронавирус активно распространяется в любых местах тесного скопления людей. А таковыми могут быть и посиделки друзей у кого-то на квартире, и вечеринка в баре, и концерты.

Уже было зафиксировано множество случаев особо активного распространения вируса в церквях, где проходили служения, и в фитнес-залах. Карантинные меры, введенные правительствами десятков стран, уже позволили со временем снизить темпы распространения коронавируса. Но какое событие станет следующим очагом распространения инфекции, ученые не знают.

Кирилл Сарханянц

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