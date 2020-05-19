17:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин констатировал хорошую работу портала госуслуг
Сейчас портал госуслуг работает корректно и бесперебойно, заявил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства раскритиковал работу сервиса
«Действительно, портал госулуги заработал. Работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами на ребенка до 16 лет через портал госуслуги обратились 99% заявителей. Только 1% процент пришел в отделения Пенсионного фонда. В общем и целом портал работает», — сказал президент на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
На совещании с президентом глава Минкомсязи Максут Шадаев доложил о работе сервиса в условиях многократного увеличения количества заявок.
«Благодаря всем запущенным сервисам у нас в мае количество обращений на портал госуслуг выросло в три раза от средней нормы и достигло около 9 млн человек ежедневно», — сказал он.
Напомним, 11 мая после совещания Владимира Путина, на котором президент объявил о дополнительных социальных выплатах населению, в работе портала госуслуги произошли сбои.
Официальный портал два дня работал со сбоями в связи с десятикратным ростом нагрузки