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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин констатировал хорошую работу портала госуслуг

Сейчас портал госуслуг работает корректно и бесперебойно, заявил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства раскритиковал работу сервиса из-за сбоев во время массовой подачи заявок на социальные выплаты.

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Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Действительно, портал госулуги заработал. Работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами на ребенка до 16 лет через портал госуслуги обратились 99% заявителей. Только 1% процент пришел в отделения Пенсионного фонда. В общем и целом портал работает», — сказал президент на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

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На совещании с президентом глава Минкомсязи Максут Шадаев доложил о работе сервиса в условиях многократного увеличения количества заявок.

«Благодаря всем запущенным сервисам у нас в мае количество обращений на портал госуслуг выросло в три раза от средней нормы и достигло около 9 млн человек ежедневно», — сказал он.

Напомним, 11 мая после совещания Владимира Путина, на котором президент объявил о дополнительных социальных выплатах населению, в работе портала госуслуги произошли сбои.

Официальный портал два дня работал со сбоями в связи с десятикратным ростом нагрузки из-за обращений на получение пособия. Всего за шесть дней россияне подали 7 млн заявлений.

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