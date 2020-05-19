Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса

Известно, что SARS-CoV-2 сохраняет жизнеспособность и остается опасным, находясь в окружающей среде в течение нескольких часов или дней. При этом в мазках, взятых из ротовой полости пациентов во время инкубационного периода, выявлена высокая вирусная нагрузка уже на второй день заражения. Однако до сих пор не было надежных свидетельств, выделяют ли бессимптомные носители вирус в окружающую среду.
Двое молодых людей, обучающихся за границей, вернулись в Китай 19 и 20 марта 2020 года. У них не было лихорадки и других клинических симптомов, однако их поместили в 14-дневный карантин. Результаты
Приблизительно через три часа после диагноза исследователи взяли образцы с поверхностей из комнат их проживания, в том числе с дверной ручки, выключателя света, ручки смесителя, термометра, телевизионного пульта, постельных принадлежностей и ванной комнаты.
Всего было собрано 22 образца, при этом восемь из них оказались положительными на РНК коронавируса. Наибольшее количество вирусных частиц было выявлено на простыне, пододеяльнике, наволочке и полотенце. На обширное загрязнение вирусом ушло всего лишь 24 часа.