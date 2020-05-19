Американская школьница навещает пожилых людей вместе со своим пони

11-летняя школьница Джорджа Боллер из города Беатрис, штат Небраска, придумала, как поддержать пожилых людей в местном доме престарелых и поднять им настроение. Девочка решила навещать стариков, но не одна, а вместе со своим милым пони по кличке Арахис.
Несмотря на то, что общаться им приходится через окно, пенсионеры все равно очень рады гостям, а Арахис быстро превратился в местного любимчика.
Кстати, помогать старикам в этом доме престарелых Джорджа начала еще пять лет назад. Она не только сама регулярно навещает его обитателей, но также придумывает разные благотворительные инициативы, пишет Insider. Например, несколько лет назад она запустила ежегодную акцию по сбору средств «Подарки для бабушек» на покупку 500 рождественских подарков для пожилых людей.