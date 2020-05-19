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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потоки лавы на Марсе оказались грязью

Об этом свидетельствуют новые данные ученых

Источник: Czech Academy of Sciences

Специалисты из Университета Ланкастера и Института геофизики чешской Академии наук решили выяснить происхождение широких и длинных каналов на поверхности Марса, которые были образованы потоками жидкости еще в раннюю эпоху существования планеты.

Ученые предполагали, что каналы могли появиться из-за сильного наводнения или потоков вулканической лавы. Именно последняя версия считалась наиболее правдоподобной. Но данные нового исследования оказались любопытнее.

В ходе экспериментов ученые составили модель распространения масс жидкости по поверхности Марса при очень низком давлении и температуре около минус 20 градусов.

С помощью моделирования в специальной камере, которая имитирует состояние поверхности Красной планеты, специалисты смогли выяснить, что скорее всего странные каналы были образованы извержением грязевых вулканов. Дело в том, что из-за низких температур на Марсе вода в составе грязи ведет себя нестабильно — она либо испаряется, либо замерзает. А потому грязевые потоки быстро теряют свою форму и оставляют на поверхности характерные для земной лавы следы, говорится в журнале Nature Geoscience.

Екатерина Гура

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