17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потоки лавы на Марсе оказались грязью
Об этом свидетельствуют новые данные ученых
Специалисты из Университета Ланкастера и Института геофизики чешской Академии наук решили выяснить происхождение широких и длинных каналов на поверхности Марса, которые были образованы потоками жидкости еще в раннюю эпоху существования планеты.
Ученые предполагали, что каналы могли появиться
С помощью моделирования в специальной камере, которая имитирует состояние поверхности Красной планеты, специалисты смогли выяснить, что скорее всего странные каналы были образованы извержением грязевых вулканов. Дело в том, что
Екатерина Гура