Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая

Четвертые сутки подряд в стране количество новых случаев COVID-19 составляет меньше десяти тысяч. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 8900 заболевших. За последние сутки выздоровели 5921 человек. За все время — 76 130.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в РФ остановлен, стабилизация отмечается по всей стране.
Президент России считает правительство ответственным за проблемы с выплатами денег медикам, которые работают с больными с коронавирусом. По его мнению, если бы оно прописало ясные принципы доведения средств до людей, то было бы меньше вопросов к главврачам и губернаторам.
Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь.
Следственный комитет впервые открыл уголовное дело
Россияне закупились алкоголем перед началом карантина — в конце марта. Во время самоизоляции спрос на алкоголь упал, жалуются магазины и производители спиртного. Эксперты опасаются, что люди, потерявшие часть доходов, переключились на дешевый алкоголь на сером рынке.
По мнению главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, алкоголь, как и курение, ухудшает течение заболевания у зараженных коронавирусом и увеличивает заразительную силу инфекции. Брюн поддержал идею Совета Федерации поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Ранее сообщалось, что законодательные власти около половины регионов РФ прорабатывают вопрос запрета продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м. Почти все регионы могут ввести ограничения по этому вопросу до конца мая.
Forbes поговорил с компаниями, которые профессионально занимаются строительством убежищ, и выяснил, что спрос на их услуги заметно вырос. Среди тех, кто готов выложить за укрепленные сооружения полторы сотни тысяч долларов, есть и клиенты из России.
Бум на рынке бункеров наблюдается и в США. Здесь средняя цена на убежища составляет 35 тысяч долларов.
Люди, у которых после выздоровления повторно выявили коронавирус, не заразны для окружающих, установили южнокорейские ученые. Теперь благодаря их исследованию пациенты, которые переболели и отбыли необходимый карантин, не обязаны получать отрицательный результат теста на вирус, чтобы вернуться к работе или учебе.
Зараженные коронавирусом не только очень
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые выяснили, имеется ли вирусная РНК в пробах, собранных в двух комнатах карантинного отеля, где жили два студента с COVID-19 до того, как у них развились симптомы.
Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Nature, подавляющее большинство случаев передачи вируса от человека к человеку — порядка 80% — приходится всего на 10% носителей вируса.
Подсчеты британских ученых означают, что
Люди, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивыми к новому типу коронавируса, говорят ученые. Выяснилось, что заражение вирусом
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике, считают
Однако число новых случаев может увеличиться, если люди не соблюдали режим самоизоляции в период праздников, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Президент США уверяет, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса.
Он рассказал журналистам в Белом доме, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день и сослался на то, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не нашла убедительных доказательств эффективности этого препарата при борьбе с коронавирусом.
Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений. Об этом заявил Дональд Трамп в письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. В письме приводится список ошибок, которые, по мнению американской стороны, допустила ВОЗ.
Всемирная ассамблея здравоохранения на второй день своей работы единогласно приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Резолюция указывает на необходимость в кратчайшие возможные сроки и в консультации с
Люди, которые живут в бедных районах