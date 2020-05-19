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20:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая

Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами врачам, в России возбудили первое уголовное дело из-за компенсаций медикам, а ученые выявили невосприимчивую к COVID-19 группу людей.

Коронавирус COVID-19
21:21 (мск)В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:06 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
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88
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107
13.05
96
14.05
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15.05
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6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
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2476
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2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 635 250 
6.05
81023
7.05
89229
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93165
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10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось297 360 
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5736
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Выздоровело1 663 307+51 277
6.05
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Женщина в защитной маске переходит улицу в Токио | Источник: AFP 2020

За сутки в России выявили 9263 новых случая COVID-19

Четвертые сутки подряд в стране количество новых случаев COVID-19 составляет меньше десяти тысяч. Накануне оперативный штаб сообщил о чуть более 8900 заболевших. За последние сутки выздоровели 5921 человек. За все время — 76 130.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в РФ остановлен, стабилизация отмечается по всей стране.

Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

Президент России считает правительство ответственным за проблемы с выплатами денег медикам, которые работают с больными с коронавирусом. По его мнению, если бы оно прописало ясные принципы доведения средств до людей, то было бы меньше вопросов к главврачам и губернаторам.

Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно: кому и за что идут деньги, вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена детально, отлажена и обратная связь.
Владимир Путин
президент России

Следственный комитет впервые открыл уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19. Производство возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира. Они пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии. Под подозрение попало руководство горбольницы.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала в Москве | Источник: AFP 2020

Теневой рынок и водка вместо рома: что пьют россияне на самоизоляции

Россияне закупились алкоголем перед началом карантина — в конце марта. Во время самоизоляции спрос на алкоголь упал, жалуются магазины и производители спиртного. Эксперты опасаются, что люди, потерявшие часть доходов, переключились на дешевый алкоголь на сером рынке.

По мнению главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, алкоголь, как и курение, ухудшает течение заболевания у зараженных коронавирусом и увеличивает заразительную силу инфекции. Брюн поддержал идею Совета Федерации поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Ранее сообщалось, что законодательные власти около половины регионов РФ прорабатывают вопрос запрета продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м. Почти все регионы могут ввести ограничения по этому вопросу до конца мая.

Спрятаться от пандемии: богатые россияне начали покупать бункеры

Forbes поговорил с компаниями, которые профессионально занимаются строительством убежищ, и выяснил, что спрос на их услуги заметно вырос. Среди тех, кто готов выложить за укрепленные сооружения полторы сотни тысяч долларов, есть и клиенты из России.

Бум на рынке бункеров наблюдается и в США. Здесь средняя цена на убежища составляет 35 тысяч долларов.

Повторно заболевших COVID-19 признали неопасными

Люди, у которых после выздоровления повторно выявили коронавирус, не заразны для окружающих, установили южнокорейские ученые. Теперь благодаря их исследованию пациенты, которые переболели и отбыли необходимый карантин, не обязаны получать отрицательный результат теста на вирус, чтобы вернуться к работе или учебе.

«Суперраспространители»

Зараженные коронавирусом не только очень по-разному переносят болезнь, но и со столь же разной интенсивностью ее распространяют. Китайские ученые доказали, что люди, являющиеся бессимптомными носителями SARS-CoV-2, выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном. Известно, что SARS-CoV-2 сохраняет жизнеспособность и остается опасным, находясь в окружающей среде в течение нескольких часов или дней.

Однако до сих пор не было надежных свидетельств, выделяют ли бессимптомные носители вирус в окружающую среду.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые выяснили, имеется ли вирусная РНК в пробах, собранных в двух комнатах карантинного отеля, где жили два студента с COVID-19 до того, как у них развились симптомы.

Тысячи стульев выставлены вдоль Басин-де-ла-Виллет в Париже, в знак протеста против закрытия баров и кафе | Источник: AFP 2020

Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Nature, подавляющее большинство случаев передачи вируса от человека к человеку — порядка 80% — приходится всего на 10% носителей вируса.

Таких инфицированных ученые назвали «суперраспространителями».

Подсчеты британских ученых означают, что кто-то из зараженных вирусом SARS-CoV-2 практически безвреден для окружающих, а кто-то передает его сразу множеству окружающих.

Найдены невосприимчивые к COVID-19 люди

Люди, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивыми к новому типу коронавируса, говорят ученые. Выяснилось, что заражение вирусом SARS-CoV, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител.

Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике, считают врачи-инфекционисты.

Однако число новых случаев может увеличиться, если люди не соблюдали режим самоизоляции в период праздников, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Трамп рассказал, как защищается от коронавируса и выдвинул ультиматум ВОЗ

Президент США уверяет, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса.

Он рассказал журналистам в Белом доме, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день и сослался на то, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не нашла убедительных доказательств эффективности этого препарата при борьбе с коронавирусом.

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений. Об этом заявил Дональд Трамп в письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. В письме приводится список ошибок, которые, по мнению американской стороны, допустила ВОЗ.

Всемирная ассамблея здравоохранения на второй день своей работы единогласно приняла резолюцию о доступе к лекарствам от COVID-19 и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. Резолюция указывает на необходимость в кратчайшие возможные сроки и в консультации с государствами-членами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки для анализа накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе международных мер реагирования здравоохранения на COVID-19. Во время такого анализа должны будут, в том числе, оценены эффективность имеющихся в распоряжении ВОЗ механизмов, а также действий ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 и сроки их осуществления.

В Нью-Йорке бедные умирают от коронавируса в два раза чаще, чем богатые

Люди, которые живут в бедных районах Нью-Йорка, умирают от коронавируса в два раза чаще жителей богатых кварталов. Самый большой уровень смертности зафиксировали в бедных кварталах Бруклина и Квинса. Предыдущий отчет показал, что латиноамериканцы и чернокожие в городе умирают от COVID-19 чаще белых.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
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