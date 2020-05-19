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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Русский след: в Лондоне нашли заброшенный дом с дорогой одеждой и иконами

Бывшие хозяева покидали его в спешке и даже ничего не забрали.

Британец, пожелавший остаться неизвестным, нашел на севере Лондона странный и довольно мистический дом. Жилище оказалось заброшенным, а потому мужчина решил в него заглянуть. И то, что он увидел внутри, его поразило.

Оказалось, прежние жильцы совсем не позаботились о том, чтобы вывезти из дома свои вещи. Обстановка внутри говорила о том, что люди покидали это место в спешке — в ванной комнате остались зубные щетки и полотенца, на вешалках — брендовые вещи и вещи из химчистки, запечатанные в полиэтиленовые мешки, грязная посуда в раковине, тарелки на столе, незаконченная партия в бильярд и нераспечатанная почта, датируемая 2016 годом, пишет издание Metro.

В целом, несмотря на многолетнюю пыль, обстановка в доме была довольно «живой», как будто хозяева должны скоро вернуться домой. Лишь потолок на кухне не выдержал испытания временем и обвалился.

Внимательно осмотрев покинутое жилье, британец решил, что в доме жили выходцы из России — это косвенно подтверждается православными иконами в гостиной и фарфоровой вазой, расписанной в технике гжель.

Однако пока журналистам удалось узнать лишь то, что само здание принадлежит компании, которая базируется в британском Дорсете.

Екатерина Гура

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