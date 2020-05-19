Выставка цветов в Челси впервые проходит в виртуальном режиме
Ежегодная выставка Королевского общества садоводов в Челси из-за пандемии в этом году впервые проходит в виртуальном режиме. Поскольку полноценная экспозиция в условиях локдауна невозможна, организаторы рескнули перенести ее в интернет и сделали упор на распространение секретов садоводства.
Выставка будет идти в необычном формате всю неделю, ее устроители надеются, что садоводам не будет скучно | Источник:PA Media
Традиционно выставку принимает лондонский Королевский госпиталь в Челси (дом ветеранов армии), но в этом году экспозиция была отменена впервые со времен Второй мировой войны.
Вместо нее садоводам предлагается виртуальная выставка, проходящая в интернете. В ее основе — посещение садов, созданных известными дизайнерами.
В прошлые годы цветочные шоу в Челси неизменно отличались буйной фантазией и мастерством садоводов. На выставке в 2017 году | Источник:PA Media
Выставка цветов в Челси — одна из крупнейших в Европе. Каждый год питомники и дендрарии со всего мира представляют здесь на суд зрителей и экспертов свои конкурсные сады.
А это фото с выставки 2019 года. Последние штрихи к экспозиции бегоний и дельфиниумов | Источник:PA Media
Шоу в Челси постоянно развивается и эволюционирует. В конкурсе появляются новые категории — например, «Внутренний дворик» или «Город». В конкурсах участвуют как профессионалы, так и любители, члены общества садоводов.
В этом году у каждого дня выставки будет определенная тематика, например, разведение растений в небольших пространствах и в домашних условиях. В этот день эксперты ответят на вопросы садоводов-любителей и продемонстрируют, казалось бы, простую вещь — как сажать растения в горшки.
В программе виртуальной выставки принимают участие ветераны британской армии, живущие в Королевском госпитале в Челси | Источник:Getty Images
Королевский военный госпиталь в Челси, основанный указом короля Карла Второго, традиционно служит домом для вышедших на пенсию военных и инвалидов войны. Он был создан по образцу и подобию парижского Дома инвалидов. Госпиталь закрыт для посетителей на время карантина.
Ворота Королевского госпиталя в Челси, где обычно проходит выставка, закрыты | Источник:PA Media
Кэтрин Потсайдс, курирующая выставку в Королевском обществе садоводов, рассказала Би-би-си, что участники шоу покажут во всех подробностях свои личные сады и поделятся секретами украшения своих дворов.
«Частью виртуальной выставки в Челси является распространение знаний о садоводстве», — сказала она.
В этом году обычного буйства красок в Королевском госпитале в Челси нет. А это фото - 2016 года | Источник:BBC News Русская служба
В своем обращении к организаторам цветочного шоу королева Елизавета II заявила, что ей и всей королевской семье всегда очень нравилось бывать на выставке.
Королева любит посещать цветочные выставки в Челси. Фото 2018 года | Источник:PA Media
Королеве пришлась по душе идея о том, что в этом году на официальном сайте выставки можно будет найти советы по уходу за садом и принять участие в виртуальных семинарах.
А это — король Георг V и королева Мария на выставке цветов в Челси в 1930 году | Источник:PA Media
«Вы подстроились под сложившиеся обстоятельства, и я надеюсь, что это уникальное событие окажется для вас интересным и приятным», — так оценила креативность организаторов выставки в этом году королева.
Королева Елизавета II является покровительницей Королевского общества садоводов | Источник:PA Media
Выставка цветов в Челси: история и факты
Первая выставка, длившаяся три дня, состоялась 20 мая 1913 года. Все экспонаты тогда уместились в одном шатре
Выставку не стали отменять в 1915 году, когда в Европе шли боевые действия. Но в последующие годы Первой мировой войны она не проводилась
В 1932 году шел такой сильный дождь, что один из летних домиков рассыпался
Цветочное шоу затем вновь отменили в 1939 году уже из-за Второй мировой войны, а следующая выставка открылась лишь в 1947 году
В 2013 году, на столетие выставки, был снят запрет на использование садовых гномов в экспозициях. Элтон Джон, Хелен Миррен и другие знаменитости расписали собственных гномов, которые были проданы для благотворительных целей
Нынешний Большой павильон занимает примерно 11775 кв. м. Там могли бы уместиться 500 лондонских автобусов.
Садовые гномики, известный объект насмешек и символ мещанства, долгое время были запрещены на выставке. Но с 2013 года к ним относятся более благосклонно и с юмором. В центре - гномик Элтона Джона | Источник:PA Media
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