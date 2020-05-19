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18:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выставка цветов в Челси впервые проходит в виртуальном режиме

Ежегодная выставка Королевского общества садоводов в Челси из-за пандемии в этом году впервые проходит в виртуальном режиме. Поскольку полноценная экспозиция в условиях локдауна невозможна, организаторы рескнули перенести ее в интернет и сделали упор на распространение секретов садоводства.

Выставка будет идти в необычном формате всю неделю, ее устроители надеются, что садоводам не будет скучно | Источник: PA Media

Традиционно выставку принимает лондонский Королевский госпиталь в Челси (дом ветеранов армии), но в этом году экспозиция была отменена впервые со времен Второй мировой войны.

Вместо нее садоводам предлагается виртуальная выставка, проходящая в интернете. В ее основе — посещение садов, созданных известными дизайнерами.

В прошлые годы цветочные шоу в Челси неизменно отличались буйной фантазией и мастерством садоводов. На выставке в 2017 году | Источник: PA Media

Выставка цветов в Челси — одна из крупнейших в Европе. Каждый год питомники и дендрарии со всего мира представляют здесь на суд зрителей и экспертов свои конкурсные сады.

А это фото с выставки 2019 года. Последние штрихи к экспозиции бегоний и дельфиниумов | Источник: PA Media

Шоу в Челси постоянно развивается и эволюционирует. В конкурсе появляются новые категории — например, «Внутренний дворик» или «Город». В конкурсах участвуют как профессионалы, так и любители, члены общества садоводов.

В этом году у каждого дня выставки будет определенная тематика, например, разведение растений в небольших пространствах и в домашних условиях. В этот день эксперты ответят на вопросы садоводов-любителей и продемонстрируют, казалось бы, простую вещь — как сажать растения в горшки.

В программе виртуальной выставки принимают участие ветераны британской армии, живущие в Королевском госпитале в Челси | Источник: Getty Images

Королевский военный госпиталь в Челси, основанный указом короля Карла Второго, традиционно служит домом для вышедших на пенсию военных и инвалидов войны. Он был создан по образцу и подобию парижского Дома инвалидов. Госпиталь закрыт для посетителей на время карантина.

Ворота Королевского госпиталя в Челси, где обычно проходит выставка, закрыты | Источник: PA Media

Кэтрин Потсайдс, курирующая выставку в Королевском обществе садоводов, рассказала Би-би-си, что участники шоу покажут во всех подробностях свои личные сады и поделятся секретами украшения своих дворов.

«Частью виртуальной выставки в Челси является распространение знаний о садоводстве», — сказала она.

В этом году обычного буйства красок в Королевском госпитале в Челси нет. А это фото - 2016 года | Источник: BBC News Русская служба

В своем обращении к организаторам цветочного шоу королева Елизавета II заявила, что ей и всей королевской семье всегда очень нравилось бывать на выставке.

Королева любит посещать цветочные выставки в Челси. Фото 2018 года | Источник: PA Media

Королеве пришлась по душе идея о том, что в этом году на официальном сайте выставки можно будет найти советы по уходу за садом и принять участие в виртуальных семинарах.

А это — король Георг V и королева Мария на выставке цветов в Челси в 1930 году | Источник: PA Media

«Вы подстроились под сложившиеся обстоятельства, и я надеюсь, что это уникальное событие окажется для вас интересным и приятным», — так оценила креативность организаторов выставки в этом году королева.

Королева Елизавета II является покровительницей Королевского общества садоводов | Источник: PA Media

Выставка цветов в Челси: история и факты

  • Первая выставка, длившаяся три дня, состоялась 20 мая 1913 года. Все экспонаты тогда уместились в одном шатре
  • Выставку не стали отменять в 1915 году, когда в Европе шли боевые действия. Но в последующие годы Первой мировой войны она не проводилась
  • В 1932 году шел такой сильный дождь, что один из летних домиков рассыпался
  • Цветочное шоу затем вновь отменили в 1939 году уже из-за Второй мировой войны, а следующая выставка открылась лишь в 1947 году
  • В 2013 году, на столетие выставки, был снят запрет на использование садовых гномов в экспозициях. Элтон Джон, Хелен Миррен и другие знаменитости расписали собственных гномов, которые были проданы для благотворительных целей
  • Нынешний Большой павильон занимает примерно 11775 кв. м. Там могли бы уместиться 500 лондонских автобусов.
Садовые гномики, известный объект насмешек и символ мещанства, долгое время были запрещены на выставке. Но с 2013 года к ним относятся более благосклонно и с юмором. В центре - гномик Элтона Джона | Источник: PA Media

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