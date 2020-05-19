Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
21:21 (мск), источник: ТАСС

В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Резкий скачок числа заразившихся новым коронавирусом зарегистрирован во вторник в Египте. Как сообщил в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки выявлено 720 новых случаев.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 867 515+98 338
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось321 459+4 561
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 664 885+52 855
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Днем ранее было зафиксировано 535 случаев, что стало самым высоким показателем с середины февраля, когда в республике был выявлен первый случай заражения.

Видео
ВОЗ: большинство населения мира остается подверженным COVID-19

«Общее число заразившихся достигло 13 484, — указали в министерстве. — Умерли еще 14 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 659 летальных исходов, излечились 3 742 человека».

В воскресенье премьер Египта Мустафа Мадбули объявил об ужесточении карантинных мер на время праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). В частности, глава правительства объявил о том, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00.

Кроме того, с 30 мая кабинет принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Между тем премьер пообещал, что послабления ограничительных мер стоит ожидать к середине июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 19.05
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
Опубликован разговор Порошенко и Байдена о миллиарде долларов
Лавров заявил, что «Северный поток-2» будет достроен
Как рассорилась богатейшая семья, строившая империю 70 лет
В Лондоне нашли заброшенный дом с дорогими вещами (фото)
Переболевшие COVID-19 с положительным тестом оказались незаразны
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Фантастическая находка
Авто
На чем мы будем ездить через 20 лет: прогноз Bloomberg Аналитики Bloomberg подготовили прогноз развития электромобилей на ближайшие 20 лет
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Смерть пришла в семью Тимошенко
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Новости партнеров
Президент России взял на контроль выплату врачам положенных надбавок – жми
Президент на пальцах объяснил чиновникам критерии оценки работы
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь