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22:21 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19, обе получают необходимую медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
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Источник: РИА Новости

«Несколько дней назад в городской клинической больнице № 10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения, переведена в областную детскую инфекционную больницу, где получает профилактическое лечение противовирусными препаратами. Решается уже вопрос о совместном пребывании матери и дитя», — сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

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По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее была на самоизоляции.

«В результате оказания специализированной медицинской помощи родилась девочка. Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию», — отметил он.

Министр добавил, что на сегодняшний день в области под медицинским наблюдением находятся шесть беременных женщин с подтвержденной COVID-19, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов пояснил журналистам, что родившая пациентка с COVID-19 и ее ребенок «чувствуют себя абсолютно нормально».

«Надо отдать должное нашим медикам, которые сработали так, как положено… Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем и мамы, и у ребенка все будет хорошо», — отметил он.

Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 12 пациентов, выздоровели 518.

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