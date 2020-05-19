В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь

«Несколько дней назад в городской клинической больнице № 10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения, переведена в областную детскую инфекционную больницу, где получает профилактическое лечение противовирусными препаратами. Решается уже вопрос о совместном пребывании матери и дитя», — сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее была на самоизоляции.
«В результате оказания специализированной медицинской помощи родилась девочка. Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию», — отметил он.
Министр добавил, что на сегодняшний день в области под медицинским наблюдением находятся шесть беременных женщин с подтвержденной COVID-19, все они чувствуют себя удовлетворительно.
Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов пояснил журналистам, что родившая пациентка с COVID-19 и ее ребенок «чувствуют себя абсолютно нормально».
«Надо отдать должное нашим медикам, которые сработали так, как положено… Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем и мамы, и у ребенка все будет хорошо», — отметил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 12 пациентов, выздоровели 518.