В Нидерландах 1 июня откроются бары, рестораны и кинотеатры

Заведения смогут принимать не более 30 посетителей единовременно при условии соблюдения дистанции. На уличных верандах и террасах людей обяжут сидеть исключительно за столиками.
Также с 1 июня, как ожидается, возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы. Там также ограничат максимальное число зрителей — до 30 человек в помещении. В музеях число посетителей будут определять в зависимости от площади того или иного помещения.
По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, страна вступает в следующую стадию снятия ограничений, которая определяется как «умная изоляция». В это время людей призывают сохранять дистанцию и, по возможности, изоляцию, а также продолжать работать из дома.