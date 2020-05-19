Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
23:17 (мск), источник: ТАСС

В Израиле 20 мая откроются пляжи на Средиземном, Красном и Мертвом морях и озере Кинерет

По данным газеты «Едиот ахронот», раздевалки и крытые душевые кабины пока останутся закрытыми.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 872 308+97 308
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось321 593+4 078
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 671 375+58 451
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Закрытые в Израиле с 25 марта 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет открываются с 20 мая. Об этом сообщает в среду газета «Едиот ахронот», отмечая, что раздевалки и крытые душевые кабины пока останутся закрытыми в соответствии с указаниями властей.

Читайте также
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь

Все находящиеся на пляже должны будут выполнять предписания Минздрава страны, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, находящиеся на пляжах должны будут сохранять дистанцию в два метра между собой. Решение о начале купального сезона в Израиле с 20 мая, который изначально должен был стартовать в конце марта, принял 15 мая глава МВД Арье Дери.

4 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил план выхода страны из карантина. Он отметил, что Израиль будет проводить «поэтапную подготовку» каждого из шагов и вводить новые. По его словам, власти страны готовы вернуть ограничения в случае роста числа инфицированных более чем на 100 за 24 часа. 5 мая был отменен запрет на выход из дома без уважительной причины, действовавший с 25 марта, 7 мая возобновили работу торговые центры и тренажерные залы, 11 мая правительство разрешило израильтянам посещать парки, с 15 мая разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля сообщила во вторник, что глава ведомства Юлий Эдельштейн разрешил открытие ресторанов и баров, а также гостиниц и бассейнов с 27 мая. В ресторанах обслуживание будет производиться только по предварительному заказу и при обязательном измерении температуры на входе, а расстояние между столиками должно будет составлять не менее 1,5 м, говорится в сообщении. В бассейнах на каждого посетителя должно приходиться не менее 6 кв. м. в воде и 10 кв. м. площади у нее.

Из основных ограничений в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей (около $55). 19 мая министр Эдельштейн разрешил школьникам не носить маски во время занятий и на переменах до 22 мая из-за накрывшей страну три дня назад волны экстремальной жары (столбики термометров во второй половине дня во вторник перешагнули отметку в 40 градусов). Штрафы за отсутствие масок в этот период не будут выписываться и взрослым, если они находятся на открытом пространстве вне зон скопления людей, отмечает газета «Едиот ахронот».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
В Египте отмечено рекордное число случаев коронавируса
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет
Как рассорилась богатейшая семья, строившая империю 70 лет
Опубликован разговор Порошенко и Байдена о миллиарде долларов
В Лондоне нашли заброшенный дом с дорогими вещами (фото)
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Фантастическая находка
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 283
Роскомнадзор предупреждает. 278
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Да пусть подавятся гады! 174
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Двухмесячная девочка научилась стоять Гордые родители утверждают, что их малышка – самый сильный младенец в мире
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь