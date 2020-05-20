Манку в отставку! Гастроэнтеролог — о свойствах и приготовлении каш

Вы до сих пор думаете, что навязанная нам с детства манка на молоке полезна? Не едите каши быстрого приготовления, потому что боитесь страшных последствий для здоровья? Устраиваете разгрузочные дни на пустом рисе?
АиФ.ru попросил автора книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., гастроэнтеролога Алексея Парамонова подробно объяснить, каким устоявшимся рекомендациям по поводу каш можно доверять, а каким не стоит.
Мы думаем: Манная каша очень полезна, не зря ее дают даже детям.
На самом деле: Манка, если это не манна небесная, — один из самых мифологизированных и вредных продуктов на нашей кухне. Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда еще не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжелым больным. Ее давали в жидком виде с маслицем. Сегодня она годится для тех, кто хочет прибавить вес, для этого в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье. Да, это неполезно, но иногда пациенты приходят и с такими запросами тоже, поэтому одна из мер, которые могут реально помочь, — как раз такая каша.
Замечу, что бывает манка из твердых сортов пшеницы, которую используют в промышленном производстве для придания формы разным продуктам. Каша из нее была бы более полезной, но не такой вкусной.
Резюмируя сказанное, предлагаю в большинстве случаев отправить манку в отставку, если только перед вами не стоит задача устранить дефицит веса.
Мы думаем: Гречка будет намного полезнее, если ее не варить, а просто замочить в холодной воде и дать постоять несколько часов.
На самом деле: Если гречневую крупу замочить на день-другой, она, конечно, размякнет и ее даже можно будет прожевать. Витаминов в ней сохранится больше. Но ведь любим мы именно аромат и неповторимый вкус вареной гречки. Кстати, витаминов и минералов в ней сохранится ненамного меньше, чем в моченом странном продукте. Я знаком с любителями заваренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом.
Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет.
Кроме того, стоит помнить, что всем привычная ароматная гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве, замачивать ее или варить — это в основном определяется личными кулинарными пристрастиями.
Мы думаем: Каши быстрого приготовления вредны и даже опасны для здоровья.
На самом деле: Многие из нас с детства хорошо помнят хлопья «Геркулес». Это прообраз каши быстрого приготовления. Такие продукты получают путем расплющивания зерна прессом, их нагревают паром и не делают ничего неприличного. То, что эти каши готовятся быстро, вполне естественно после таких процедур. Они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше.
Проблемы с кашами из пакетиков скорее могут быть из-за ароматизаторов и усилителей вкуса, орехов и сухофруктов, которые туда добавляют.
Кто знает, на что может быть аллергия. Нередко такие продукты сладкие, поэтому всегда смотрите, сколько сахара положил производитель: чем меньше, тем лучше.
Мы думаем: Если хочется похудеть, лучше вообще исключить всевозможные каши из своего рациона, они очень калорийные.
На самом деле: Калорийность каш не столь высока. Сухая крупа содержит около 400 ккал/100 г. Но готовая каша — в 4 раза меньше. Хотя если в нее добавить масло и сахар, то и десерт можно получить. Если отдавать себе отчет в истинной калорийности блюд, то каши могут быть компонентом любой диеты, в том числе и направленной на снижение веса. Например, популярный сегодня булгур, который дает долгое ощущение сытости и медленное высвобождение углеводов, неплохо соответствуют этой цели. А плов из риса — вкусный, но невероятно калорийный с пиками глюкозы и инсулина после еды, — нет.
Несомненно, овощи в качестве гарнира менее калорийны, но и ощущение наполненности желудка надолго они не создадут. Поэтому при любом рационе каши могут туда включаться и способствовать снижению веса при разумном их использовании.
Мы думаем: Для разгрузочных дней идеально подходит пустой рис без масла и соли, он прекрасно «чистит кишечник».
На самом деле: Если исходить из предположения, что рис без масла и соли — редкая гадость на вкус и много его не съешь, то, наверное, в этом утверждении есть смысл. Сам по себе рис — один из «бесполезных» продуктов. В нем мало клетчатки, кроме того, он почти разу превращается в глюкозу. Что касается идеи о «чистке кишечника», то она ненаучна. Однако если представить себе, что такая задача перед нами стоит, то нужны растительные волокна: овощи, зелень, перловка, булгур. Но никак не рис.
Во время загрузки произошла ошибка.