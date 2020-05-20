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02:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Штрафы стирают с бумаги

Все уведомления от государства переводят в электронный вид.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минкомсвязь подготовила законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям, например, о начисленных штрафах и пенях. По официальным данным, в 2019 году было направлено почти 600 млн уведомлений, что обошлось бюджету в 22 млрд руб. Чтобы инициатива заработала, потребуются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), иначе, например, автовладельцы не смогут обжаловать штрафы ГИБДД, предупреждают эксперты.

Все уведомления граждан о штрафах, пенях и оказании услуг от госорганов предлагается перевести в электронную форму и осуществлять через портал госуслуг и системы электронного документооборота, следует из законопроекта Минкомсвязи, с которым ознакомился «Ъ». Таким образом, все юридически значимые сообщения будут присылать по умолчанию в электронном виде, а по желанию получателя и по почте (сейчас действует обратный принцип).

Законопроект позволит упростить взаимодействие между госорганами, гражданами и организациями и перевести его в современный формат, что особенно актуально в условиях ограничений из-за коронавируса, пояснили «Ъ» в Минкомсвязи.

Например, если гражданин подал заявление на получение социальной выплаты, он получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения на портале госуслуг или через мобильное приложение, указывают в Минкомсвязи. Также часто возникают ситуации, когда в отношении граждан приняты решения, о которых они просто не получили информацию, отмечают там: «Кто-то не смог выехать за границу из-за наличия задолженностей, кому-то начислили пени, но таких историй можно будет избежать в будущем при работающей системе электронных уведомлений».

По состоянию на ноябрь 2019 года в единой системе идентификации портала госуслуг было зарегистрировано 100 млн человек.

По данным Минкомсвязи, в 2019 году гражданам направлено почти 600 млн уведомлений, включая оповещения о штрафах и пенях, госбюджету такой объем обходится в 22 млрд руб. ежегодно. Одна из самых массовых категорий граждан, получающих письма по почте от государства — автомобилисты, нарушающие ПДД под камерами: в 2019 году им пришло более 122 млн постановлений. Рассылка нарушителям-автовладельцам, как правило, оплачивается в рамках контрактов с «Почтой России» по среднему тарифу 50 руб. за письмо.

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Сокращение бумажных уведомлений может существенно отразиться на доходах «Почты России», констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Интерес в законопроекте есть и у регионов, оплачивающих рассылку постановлений: только столичные власти в 2020 году заложили на эти цели 3 млрд руб. Возможность отказаться от писем есть и сейчас: сервис «Почты России» zakaznoe.pochta.ru позволяет гражданам при желании получать юридически значимые документы исключительно в электронном виде. Штрафы ГИБДД в виде pdf-файлов приходят в мобильное приложение «Почты России», с момента открытия документа отсчитывается десятидневный срок на обжалование.

Чтобы законопроект Минкомсвязи заработал, нужны будут изменения в КоАП, чтобы привязать срок обжалования штрафа к сообщению на госуслугах, отмечает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, иначе граждане не смогут обжаловать постановления, что станет для них большой проблемой. Необходимо также заложить возможность обжаловать штрафы через портал госуслуг, что сегодня невозможно, добавляет эксперт. Законопроект, в котором заложена такая возможность, принят Госдумой в первом чтении в марте 2020 года и сейчас дорабатывается.

Очевидно, что получать уведомления в электронном виде удобно, но и у организаций, и у граждан бывают ситуации, когда выгодно именно не получать их, потому что с момента получения наступает обязанность отреагировать в определенный срок, отмечает директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Именно такие случаи, по его мнению, и могут стать причиной отказа граждан от электронной услуги.

Важно также технически предусмотреть, чтобы уведомление считалось полученным, когда его действительно прочитали, а не просто отправили, отмечает господин Вихарев, в противном случае возникает риск дополнительных штрафов и иных наказаний для адресатов. Это означает, что необходимо будет на законодательном уровне, например, приравнять клик по сообщению к подписанию электронной подписью.

Юлия Тишина, Иван Буранов

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