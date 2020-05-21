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13:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Капитан, полковник — а теперь сэр. Британский 100-летний ветеран Том Мур станет рыцарем

Британский 100-летний ветеран Том Мур, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному садику, получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Источник: PA MEDIA

Том Мур — ветеран Второй мировой войны, служивший в Королевских ВВС, — недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра. В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но размеры пожертвований оказались больше. Намного больше.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, к этому моменту он уже стал национальным героем. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Поздравления Муру также отправил Борис Джонсон.

Теперь премьер-министр направил Королеве просьбу пожаловать ему рыцарский титул, и официально его будут называть «капитан сэр Томас Мур». Елизавета II одобрила запрос Джонсона, официально об этом будет объявлено в среду.

«Луч надежды в тумане коронавируса»

В своем заявлении британское правительство напоминает, что достижение Мура было включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Во время Второй мировой войны Том Мур служил в Индии и Бирме | Источник: @CAPTAINTOMMOORE

«Фантастическая благотворительная деятельность полковника Тома побила рекорды, вдохновила всю страну и дала нам всем луч надежды в тумане коронавируса, — сказал Борис Джонсон. — От имени всех, кого тронула эта удивительная история, я хочу выразить ему огромную благодарность! Он — наше настоящее национальное сокровище».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также поздравил Мура и отметил, что он «вдохновил миллионы людей и помог всем нам оценить по достоинству невероятные достижения нашей Национальной системы здравоохранения».

В день рождения Том Мур получил около 140 тыс. поздравительных открыток. Теперь желающие написать ему могут начинать свои письма с обращения «Сэр Том».

Внук Тома Мура с открытками, которые получил его дед. | Источник: PA MEDIA
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