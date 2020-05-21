Капитан, полковник — а теперь сэр. Британский 100-летний ветеран Том Мур станет рыцарем

Том Мур — ветеран Второй мировой войны, служивший в Королевских ВВС, — недавно прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра. В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но размеры пожертвований оказались больше. Намного больше.
30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, к этому моменту он уже стал национальным героем. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские
Теперь
В своем заявлении британское правительство напоминает, что достижение Мура было включено в Книгу рекордов Гиннесса.
«Фантастическая благотворительная деятельность полковника Тома побила рекорды, вдохновила всю страну и дала нам всем луч надежды в тумане коронавируса, — сказал Борис Джонсон. — От имени всех, кого тронула эта удивительная история, я хочу выразить ему огромную благодарность! Он — наше настоящее национальное сокровище».
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер также поздравил Мура и отметил, что он «вдохновил миллионы людей и помог всем нам оценить по достоинству невероятные достижения нашей Национальной системы здравоохранения».
В день рождения Том Мур получил около 140 тыс. поздравительных открыток. Теперь желающие написать ему могут начинать свои письма с обращения «Сэр Том».