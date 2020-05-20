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09:26 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ рассказал об ошибках россиян в произношении слов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Большинство россиян употребляют слово «кофе» в мужском роде и говорят «звонИт», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: OrnaW/СС0

По результатам исследования, 73% граждан употребляют «кофе» — в мужском роде (правильно), а не в среднем (22%), 66% говорят «договОр» (правильно), 31% — «дОговор», 65% — «срЕдства» (правильно), 29% — «средствА», 74% — «звонИт» (правильно), 24% — «звОнит», 50% — «надеть на себя» (правильно), 47% «одеть на себя», однако 53% употребляют форму «свеклА» (неправильно), а не «свЁкла» (44%).

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При этом отмечается, что 72% опрошенных используют ударение «по срЕдам», а 26% — «по средАм» (можно и так, и так), 57% говорят «твОрог», 39% — «творОг» (допускаются оба варианта), 83% произносят «брачующиеся», 7% «брачащиеся» (форма «брачащиеся» зафиксирована в официальных словарях русского языка, вошедших в перечень, утвержденный Минобрнауки в 2009 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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