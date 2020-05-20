В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

Уточняется, что из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь) и один ввозной — в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1708 ввозных случаев COVID-19, 1662 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 401 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.