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04:37 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели три пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 20.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
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16.05
9200
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9709
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8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
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88
8.05
98
9.05
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Выздоровело76 130+5 921
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Инфицировано4 896 312+94 369
6.05
81023
7.05
89229
8.05
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110128
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78840
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Скончалось323 221+4 740
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Выздоровело1 688 564 
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Источник: Reuters

Уточняется, что из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь) и один ввозной — в автономном районе Внутренняя Монголия.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1708 ввозных случаев COVID-19, 1662 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 401 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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