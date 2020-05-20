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04:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В воздухе на МКС нашли дурманящее вещество

В воздухе на Международной космической станции (МКС) повысилась концентрация бензола. Об этом агентству РИА Новости рассказали в «Роскосмосе».

Источник: Reuters

В госкорпорации уточнили, что угрозы для экипажа станции нет. Концентрация паров увеличивается, но не превышает предельно допустимую норму.

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Какие эксперименты проводятся на МКС?

Бензол оказывает на человека одурманивающее воздействие. В высокой концентрации ядовит. Он используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В 2019 году экипаж МКС почувствовал необычный запах после присоединения американского корабля Dragon 2 компании SpaceX. Выяснилось, что в атмосфере станции резко повысилось содержание изопропилового спирта, концентрация которого составила около шести миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. После отсоединения корабля концентрация спирта пришла в норму.

Во время загрузки произошла ошибка.
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