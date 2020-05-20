«Нам с этим жить»: Академик рассказал о второй волне коронавируса

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем. По его словам, COVID-19 попал в человеческую популяцию навсегда.
Вторая волна, которую все ждут, она, скорее всего, будет. Зимой или в середине осени будет небольшой подъем заболеваемости. Нам с этим жить и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации.
По его словам, в
Что касается выхода из нынешнего карантина, вирусолог предложил сделать это, как можно раньше. Он отметил, что ограничения нужно отменять постепенно, но уже сейчас можно разрешить людям выходить на улицы, дышать свежим воздухом. Сидя на самоизоляции, они также теряют здоровье.
— Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции, — заключил эксперт.
Анастасия Зырьянова