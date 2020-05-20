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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Коронавирусный» град прошелся по планете

В мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте «послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам» в период эпидемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото «коронавирусного» града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.

Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.

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