06:07 (мск), источник: ТАСС
В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте из-за пандемии
Власти страны также намерены свести к минимуму общение друг с другом во время поездок.
СИНГАПУР, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Об этом говорится в распространенных в среду пояснениях межправительственной рабочей группы в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина после 1 июня.
«Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах», — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон. Поэтому «нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности», — добавил чиновник. В частности, по его словам, «находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом». Кроме того, «сохранится обязательное ношение защитных масок», — напомнил Вон.
Вместе с тем правительство 19 мая объявило, что выход из карантина после этой даты будет осуществляться в три этапа. В частности, на первом этапе возобновлена работа некоторых предприятий, начнутся занятия в школах, будут открыты детские сады. Примерно через месяц кафе, рестораны смогут принимать посетителей, откроются все магазины, спортивные и тренажерные клубы.
Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное — 1 000 сингапурских долларов ($705), последующее — тюремным заключение на срок до шести месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.
На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Сингапуре приближается к 29 тыс., что является самым высоким показателем в