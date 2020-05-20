Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
06:07 (мск), источник: ТАСС

В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте из-за пандемии

Власти страны также намерены свести к минимуму общение друг с другом во время поездок.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 20.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 897 492+93 325
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось323 285+4 758
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 688 619 
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

СИНГАПУР, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Об этом говорится в распространенных в среду пояснениях межправительственной рабочей группы в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина после 1 июня.

Читайте также
Найдены невосприимчивые к COVID-19 люди

«Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах», — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон. Поэтому «нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности», — добавил чиновник. В частности, по его словам, «находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом». Кроме того, «сохранится обязательное ношение защитных масок», — напомнил Вон.

Министр-координатор по вопросам инфраструктуры, министр транспорта Кху Бун Ван на своей странице в Facebook отметил, что «после 1 июня периодичность движения общественного транспорта будет доведена до максимума во избежание столпотворения жителей».

Введенный 7 апреля из-за пандемии коронавируса режим максимальных ограничений завершается 1 июня.

Вместе с тем правительство 19 мая объявило, что выход из карантина после этой даты будет осуществляться в три этапа. В частности, на первом этапе возобновлена работа некоторых предприятий, начнутся занятия в школах, будут открыты детские сады. Примерно через месяц кафе, рестораны смогут принимать посетителей, откроются все магазины, спортивные и тренажерные клубы.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное — 1 000 сингапурских долларов ($705), последующее — тюремным заключение на срок до шести месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Сингапуре приближается к 29 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Основное распространение вируса произошло в общежитиях, где компактно проживали около 320 тыс. рабочих-мигрантов из Южной Азии. При этом от заболеваний, вызванных коронавирусом, вылечились свыше 10 тыс. человек, в больницах находятся только около тысячи. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, и они не требуют госпитализации. За время пандемии в стране умерли 22 человека, уровень смертности, таким образом, составляет около 0,1% — один из самых низких в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
В каких странах ввели обязательное ношение масок
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Трамп: США направляют ИВЛ другим странам ради спасения жизней
В воздухе на МКС нашли дурманящее вещество
В Египте отмечено рекордное число случаев коронавируса
США требуют не приближаться к их кораблям в Персидском заливе
В Лондоне нашли заброшенный дом с дорогими вещами (фото)
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Фантастическая находка
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 284
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Да пусть подавятся гады! 175
Ещё немного о ценообразовании.. 75
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Новости партнеров
Соцпоправки на практике
Вот какие условия в больнице, в которой Навку лечат от коронавируса. Фото
Президент объяснил, что значит доступная медицина в Конституции
Конституция заставит государство участвовать в воспитании
Популярные темы на «Детях»
щепетильный вопрос 204
Правила отдыха в Краснодарском крае 119
Нужна помощь понимающих... 99
Девочки, подскажите по поводу скрининга! 97
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Страна становится другой – другой должны быть и медицина в Конституции
На старых фото Семенович заметили одну странность
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь