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10:34 (мск), источник: RNS

СМИ узнали об идее провести голосование по Конституции и парад Победы в один день

В администрации президента России рассматривают возможность проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По словам еще одного источника издания, в качестве основной даты проведения парада Победы рассматривается именно 24 июня, так как в этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Источник в Минобороны России также сообщил, что основной вариант — это проведение парада в конце июня.

Собеседники издания подчеркивают, что ни по одному из этих вопросов нет окончательных решений, поскольку все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В качестве альтернативных дат рассматриваются 3 сентября для парада Победы, и дни в начале июля для голосования по Конституции.

Один из источников издания отмечает, что проведение парада Победы и голосования по Конституции в один день удобно тем, что среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, так как норма об оплачиваемом выходном дне в день голосования изначально была заложена в закон о поправках.

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25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что из-за ситуации с коронавирусом на территории России дату голосования по поправкам в Конституцию решено перенести. По словам главы государства, решение об определении новой даты будет принято на основе данных о развитии ситуации.

16 апреля Путин в ходе совещания Совета безопасности заявил, что чрезвычайно высокий уровень рисков, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, не дает права начинать сейчас подготовку к параду Победы и другим массовым мероприятиям. Президент поручил главам Минобороны, других силовых ведомств и органов власти изменить график и перенести подготовку к военному параду как на Красной площади, так и к военным шествиям в регионах.

При этом российский президент отметил, что все торжественные мероприятия по случаю праздника Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 2020 году.

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