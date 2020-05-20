СМИ узнали об идее провести голосование по Конституции и парад Победы в один день

По словам еще одного источника издания, в качестве основной даты проведения парада Победы рассматривается именно 24 июня, так как в этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Источник в Минобороны России также сообщил, что основной вариант — это проведение парада в конце июня.
Собеседники издания подчеркивают, что ни по одному из этих вопросов нет окончательных решений, поскольку все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В качестве альтернативных дат рассматриваются 3 сентября для парада Победы, и дни в начале июля для голосования по Конституции.
Один из источников издания отмечает, что проведение парада Победы и голосования по Конституции в один день удобно тем, что среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, так как норма об оплачиваемом выходном дне в день голосования изначально была заложена в закон о поправках.
25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что из-за ситуации с коронавирусом на территории России дату голосования по поправкам в Конституцию решено перенести. По словам главы государства, решение об определении новой даты будет принято на основе данных о развитии ситуации.
16 апреля Путин в ходе совещания Совета безопасности заявил, что чрезвычайно высокий уровень рисков, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, не дает права начинать сейчас подготовку к параду Победы и другим массовым мероприятиям. Президент поручил главам Минобороны, других силовых ведомств и органов власти изменить график и перенести подготовку к военному параду как на Красной площади, так и к военным шествиям в регионах.
При этом российский президент отметил, что все торжественные мероприятия по случаю праздника Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 2020 году.