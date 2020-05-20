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11:17 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/ — Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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11:49 (мск)В России число выздоровевших от COVID-19 превысило новые выявленные случаи
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
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11012
11.05
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16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
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107
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14.05
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15.05
113
16.05
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18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
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11.05
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16.05
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5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 911 902+94 059
6.05
81023
7.05
89229
8.05
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6.0519.05
Скончалось323 579+4 804
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5736
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Выздоровело1 701 024 
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Источник: РИА "Новости"

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — указала она.

При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.

Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции.
Мелита Вуйнович
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России
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По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией.

«Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути», — заключила представитель ВОЗ.

Подсчеты РФ

Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу, заявила Вуйнович.

«Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 г. ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра», — сказала она.

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12:01 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 20.05
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