В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — указала она.
При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.
Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции.
По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией.
«Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути», — заключила представитель ВОЗ.
Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу, заявила Вуйнович.
«Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 г. ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра», — сказала она.