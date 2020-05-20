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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилот оставил в небе над Россией два новых слова

Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

РоссияМир
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На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «Отпуск будет».

Согласно информации портала, инцидент, как и предыдущий аналогичный, был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA.

12 мая сообщалось, что российский летчик в небе над той же местностью вывел фразу «А где все?». Позже была раскрыта личность пилота — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев. По его словам, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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