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11:49 (мск), источник: Известия

В России число выздоровевших от COVID-19 превысило новые выявленные случаи

В России и Москве число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило новые выявленные случаи заболевания, сообщил оперативный штаб в среду, 20 мая.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 911 902+94 059
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось323 579+4 804
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 701 024 
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
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Источник: Известия

За последние сутки в России было зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания в 84 регионах. Отмечается, что более 4 тыс. пациентов не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост инфицированных в столице составил 2 699 человек.

Выздоровели 9 262 человек по стране, больше всего пациентов выписано в Москве — 5440, Московской области — 283 и Дагестане — 263, сообщили в оперштабе.
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Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.

Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России перешла в фазу стабилизации.

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановился.

При этом Попова предупредила, что, несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавируса придется еще достаточно долго. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить маски в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.

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