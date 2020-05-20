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12:40 (мск), источник: ТАСС Наука

У коронавируса нашли три подтипа. Они повысили его заразность

Причем если о первых двух подтипах специалисты ранее уже писали, то о третьем они узнали впервые.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 мая. Молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых — свой набор мутаций в ключевых генах. Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Наши наблюдения показывают, что сейчас в мире параллельно циркулируют три разных линии SARS-CoV-2, которые значительно отличаются друг от друга с точки зрения эпидемиологии. К примеру, линия C, для которой характерна высокая скорость роста, появилась в Европе, в конце февраля. Характерные для нее мутации расположены в тех участках генома вируса, которые непосредственно отвечают за его размножение и проникновение в клетки», — пишут ученые.

Еще с первых дней вспышки коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует ее возбудитель — коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня известно, что мутации в нем накапливаются примерно с той же скоростью, как и у вируса гриппа, однако к чему могут привести эти мутации, ученые пока понять не могут.

В частности, еще в начале марта китайские биологи заявили, что вирус мог разделиться на два подтипа, S и L. Они отличаются остротой симптомов и скоростью распространения. Другие ученые в этом усомнились, отметив, что изменения в общем генофонде вируса могли произойти из-за различных случайных процессов, а не из-за реальных отличий в заразности этих подтипов SARS-CoV-2.

Группа молекулярных биологов под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона проанализировала и сравнила между собой несколько тысяч геномов коронавируса нового типа, которые были расшифрованы за последние четыре месяца. По итогам работы ученые предложили разделить коронавирус на три отдельных линии.

Глобальная эволюция вируса

Для этого исследования ученые разработали специальную методику, с помощью которой они оценивали эпидемиологическую и эволюционную значимость каждой мутации в генах SARS-CoV-2. Благодаря этому ученые выяснили, как накопление подобных изменений влияло на заразность вируса и скорость его распространения по Земле.

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Как оказалось, вирус можно разделить на три отдельных линии, которые отличаются как заразностью и прочими биологическими свойствами, так и тем, как именно они распространялись по разным уголкам Земли. Первые две из них, которые ученые назвали «линией A» и «линией B», по своим свойствам похожи на подтипы S и L, которые ранее предложили китайские ученые.

Исследователи отмечают, что они достаточно слабо отличаются друг от друга. Эти разновидности появились в первые дни развития эпидемии, еще в ноябре или в декабре 2019 года. Изначально «линия A» и «линия B» распространялись на территории Китая, однако впоследствии они попали в другие страны Азии и на западное побережье США.

Третий подтип коронавируса, «линия C», появился значительно позже, в конце февраля. Он возник на территории Европы и отличается от двух других набором значимых мутаций в гене S, которые отвечает за проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека, и в гене ORF1ab, критически важном для размножения вируса.

Эти изменения, как отмечают исследователи, не только повысили заразность вируса, но и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме.
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Появление «линии C», как предполагают Чарльстон и его коллеги, объясняет то, почему вирус начал стремительно распространяться по Европе в начале марта. Сейчас эта линия — самая распространенная разновидность вируса в мире.

При этом исследователи не исключают, что «линия C» могла так быстро распространиться по Европе и из-за случайных факторов, — к примеру, из-за того, что она первой проникла на ее территорию и смогла закрепиться там. Как отмечают исследователи, последующие наблюдения за их распространением, особенно в странах Ближнего Востока, по которым почти нет данных, покажут, какая из этих двух гипотез ближе к истине.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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