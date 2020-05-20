12:32 (мск), источник: Ведомости
Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%
Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло на 29%, — до 1,66 млн человек, заявила
Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня.
Сложившуюся ситуацию Котяков назвал «сложной, но не катастрофической». «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.
В начале апреля президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.