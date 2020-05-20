Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
14От войны до войны
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
12:32 (мск), источник: Ведомости

Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%

Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло на 29%, — до 1,66 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

Источник: Агентство «Москва»

Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня.

В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн.

Сложившуюся ситуацию Котяков назвал «сложной, но не катастрофической». «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.

В начале апреля президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Читайте также
 Радиостанции быстрее остальных медиа теряют рекламу
В России выявили менее 10 000 зараженных коронавирусом пятый день подряд
Общее число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч
Европа окончательно запретила ментоловые сигареты
Голосование по Конституции и Парад могут провести в один день
В Египте отмечено рекордное число случаев коронавируса
В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Мексике и Китае выпал «коронавирусный» град
Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть
Здоровье
Тестирование первой вакцины от нового коронавируса прошло успешно У участников испытаний выработались антитела к вирусу.
Hi-Tech
Назван лучший смартфон. И это не айфон Победил прошлогодний флагман Samsung
Авто
Производство Kia XCeed запустили в Калининграде Старт продаж нового купе-кроссовера запланирован на начало лета
Кино
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках в популярном шоу
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
На старых фото Семенович заметили одну странность
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Популярные темы на «Детях»
щепетильный вопрос 224
Правила отдыха в Краснодарском крае 218
Как справится с разочарованием? 129
Пасынок. Как принять? 115
Леди
Степаненко показала архивный снимок в леопардовых лосинах 67-летняя артистка удивила поклонников.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь