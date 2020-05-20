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12:43 (мск), источник: Интерфакс

Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений по COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — На данный момент уже 17 регионов в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 913 761+91 331
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось323 637+4 786
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 701 472 
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
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Источник: РИА "Новости"
Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы (снятия ограничений) 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день.
Татьяна Голикова

По ее словам, в последнее время темпы прироста случаев заболевания снижаются, что позволило принять решение о смягчении ограничительных мер.

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«У нас заработала промышленность, стройка, агропромышленный комплекс, ряд других направлений. Но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, открываются в соответствии с указом президента и методическими рекомендациями главного санитарного врача в три этапа. И здесь очень важно соблюдать те показатели, которые объявлены как показатели критериальные для перехода на тот или иной этап ослабления ограничений, чтобы потом не пришлось возвращаться обратно», — сказала Голикова.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 308 705 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 8 764 случая (+2,9%).

Исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178−20 от 8 мая 2020), коэффициент распространения инфекции (Rt) в России составляет 0,92 (19 мая — 0,89, 18 мая — 0,90, 17 мая — 0,91). В Москве Rt во вторник составил 0,75 (накануне 0,72, 18 мая — 0,73, 17 мая — 0,77).

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он еще не перешагнул обозначенную Роспотребнадзором первую планку в 1,0 и колеблется в последнюю неделю около единицы в коридоре 1,08 — 1,02 (сейчас составляет 1,05, накануне — столько же).
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Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу — при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). Москва, несмотря на Rt ниже 0,8, на практике еще не перешла даже к I этапу. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что на следующей неделе могут быть приняты решения о снятии части ограничений в Москве — в частности, с 25 мая в столице откроются МФЦ.

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