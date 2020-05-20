Ученый выяснил шансы возникновения внеземной жизни

Его расчеты показывают, что на планетах, условия на которых практически идентичны земным, шансы на возникновение разумной жизни составляют примерно три к двум.
Из геологической летописи мы знаем, что жизнь начала развиваться относительно быстро, как только окружающая среда нашей планеты стала достаточно стабильной, чтобы поддерживать ее. Несмотря на то, что ученым известно, когда жизнь впервые появилась на Земле, все еще остаются непонятными процессы, которые привели к ее возникновению. Но именно этот факт имеет важное значение для вычисления вероятности обнаружения жизни во Вселенной.
Автор новой работы Дэвид Киппинг решил предложить новый подход к вычислению шансов возникновения разумной жизни на других планетах. Для этого он использовал успешный опыт нашей планеты и рассчитал, насколько вероятно появление таких же разумных организмов, как люди, в других мирах, практически полностью идентичных нашему.
Чтобы сделать это, ученый воспользовался статистическим подходом, который называется байесовским выводом.
В качестве изначальных данных исследователь использовал самые ранние свидетельства возникновения жизни и ее эволюции в истории человечества.
Автор задал вопрос, как часто можно ожидать возникновение разумной жизни, если история Земли будет повторяться из раза в раз.
В качестве ответов исследователь предложил четыре разных варианта: жизнь распространена и ее интеллектуальные формы возникают часто, жизнь редка, но интеллект развивается часто, жизнь распространена и разумные формы возникают редко и, наконец, жизнь редка и редко становится разумной. Применение байесовского подхода к имеющимся данным позволило определить вероятность каждого из возможных сценариев и сравнить их друг с другом.
В результате ученый показал, что сценарии, в которых жизнь постулируется как частое явление, по крайней мере в девять раз более вероятные, чем те, в которых она считается редкой. Это значит, что на планетах, идентичных Земле по размерам, орбите, количеству света от звезды, параметрах внутренней среды и других характеристиках в определенный момент времени может возникнуть жизнь. Однако, это еще не значит, что она будет разумной. В вопросе об определении шансов на разумность появившихся существ ученый уже не так уверен. Согласно его расчетам, шанс появления разума у таких существ составляет три к двум против того, что они останутся неразумными.