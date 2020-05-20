Мишустин: в России можно аккуратно снимать карантинные меры

Возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с носовой инфекцией.
«И то, что сегодня происходит, в принципе все равно дает нам основания для спокойного такого оптимизма и — при соблюдении всех соответствующих мер и концепции, которая была выработана Роспотребнадзором, соответствующим методикам — аккуратного, поэтапного, как мы уже сказали, возвращения в нормальную экономическую жизнь с абсолютно жестким использованием средств индивидуальной защиты — масок и перчаток — и соответствующих режимов», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер рассказал, что в стране последние три дня фиксируется наименьший прирост численности заболевших, а сегодня, 20 мая, он был на уровне менее 3%. Это рекордно низкий показатель. Также сегодня впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.
По словам Мишустина, 17 регионов могут начинать снимать ограничения. Из них 14 уже приняли меры по послаблениям.
Все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно.
В России сегодня число заразившихся превысило 300 тыс. Страна находится на втором месте в мире по этому показателю. За последние сутки прирост заболевших составил 8764 человека. Всего умерли от COVID-19 9,3 тыс. пациентов.