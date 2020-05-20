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13:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Турция открывает границы для россиян. Но попасть туда они не смогут

Турция с 20 мая открывает свои границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, для начала иностранцам в Турции будут доступны только медицинские услуги, а не пляжный отдых. Россияне смогут попасть туда, только когда свои границы откроет Россия.

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Источник: GETTY IMAGES

Несмотря на все ограничения, представители российской туристической индустрии восприняли новость позитивно: Турция, по их мнению, постепенно готовится к началу туристического сезона. Для россиян из года в год Турция оказывается одним из самых популярных туристических направлений.

Кто сможет попасть?

Турция со среды открывает свои границы для иностранных туристов из 31 страны мира, в том числе из России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, а также нескольких стран Европы и Ближнего Востока.

Пляжный отдых на турецких морских курортах для туристов пока закрыт.

Турция начинает принимать иностранцев, приехавших в страну для лечения по нескольким медицинским профилям: ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия.

На каких условиях?

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Зарубежные рейсы в Турцию будут летать только в аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих.

На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование.

После въезда и прохождения границы и таможенного контроля пациентам и их сопровождающим нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.

Для лечения иностранцев в турецких больницах выделят специальные зоны — отдельный этаж или целое крыло больницы.

Смогут ли поехать россияне?

Несмотря на то, что Турция открывает границы в том числе и для граждан России, россияне вряд ли смогут отправиться туда на лечение в мае и июне, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сейчас авиасообщение России с большинством других стран мира закрыто.

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Сроки открытия границ России и возобновления авиасообщения с другими странами по-прежнему неизвестны. 16 мая глава минтранса Евгений Дитрих заявил журналистам, что ведомство надеется на возобновление внутреннего авиасообщения с июня этого года, а международного — с июля.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в разговоре с Би-би-си предположил, что Россия откроет международные рейсы в третьем квартале этого года (июль-сентябрь).

В сегменте организованного туризма варианта полететь в Турцию сейчас нет, добавил Горин: «Мы занимаемся пакетными турами и можем это делать только после снятия ограничений».

Отдельные граждане, возможно, найдут способ добраться туда самостоятельно, но в этом случае они, вероятно, попадут под двухнедельный карантин, заметил он.

Хороший знак

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То, что Турция открывает границы — хороший знак для туристической отрасли, потому что вслед за медицинскими поездками в Турцию рано или поздно вернется организованный туризм, считает Горин.

С ним согласна исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, Турция никогда не воспринималась как оздоровительное направление ни Россией, ни другими странами. Большинство туристов приезжает туда именно на пляжный отдых.

Однако, по словам Ломидзе, частичным открытием границ Турция демонстрирует «поэтапный вход в сезон».

«Турция демонстрирует поэтапный вход в сезон, ограничивает по сути продажу чисто пляжных туров, как самостоятельных туристов, так и организованных групп, и сосредотачивается на объектах, где есть медицинская составляющая», — сказала она Би-би-си.

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Турция открывает границы для россиян. Но попасть туда они не смогут
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