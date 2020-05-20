Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по звонку в ZOOM

Как 20 мая отмечает The Guardian, это первый случай в стране, когда подобное решение было принято на дистанционном слушании.
Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий, таких как Zoom, для вынесения приговора делает это еще более жестоким.
Как напомнили активисты, в
Представители Zoom пока что не прокомментировали ситуацию. Приговор о смертной казни с помощью сервиса также был принят в Нигерии. На дистанционную работу мировая судебная система перешла