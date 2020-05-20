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14:59 (мск), источник: Фонтанка

Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по звонку в ZOOM

Верховный суд Сингапура приговорил человека к смертной казни в видеоконференции ZOOM. Решение вынесли по делу 37-летнего гражданина Малайзии, обвиненного в контрабанде наркотиков в 2011 году.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 20.05
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Источник: AP 2020

Как 20 мая отмечает The Guardian, это первый случай в стране, когда подобное решение было принято на дистанционном слушании.

Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий, таких как Zoom, для вынесения приговора делает это еще более жестоким.
Фил Робертсон
замдиректора Азиатского направления правозащитной организации Human Rights Watch

Как напомнили активисты, в городе-государстве действует политика абсолютной нетерпимости к наркотикам. За последний десяток лет крайняя мера наказания коснулась сотен людей, в том числе иностранцев.

Представители Zoom пока что не прокомментировали ситуацию. Приговор о смертной казни с помощью сервиса также был принят в Нигерии. На дистанционную работу мировая судебная система перешла из-за пандемии коронавируса.

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