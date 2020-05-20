14:06 (мск), источник: ТАСС Наука
Летняя жара для испанцев с ОРВИ оказалась опаснее зимнего холода
Ученые предполагают, что это происходит
ТАСС, 20 мая. Европейские медики проследили за тем, как часто жители Испании умирали от гриппа и других ОРВИ за последние 37 лет. Они обнаружили, что летом люди погибали от них значительно чаще, чем зимой. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.
«Два или три десятилетия назад комбинация низких температур и ОРВИ действительно повышала вероятность гибели пациентов. Наши наблюдения показывают, что этот риск постепенно снижался, в том числе за счет того, что качество медицины повышалось, и помещения стали отапливать лучше. Благодаря подобным мерам сезонный цикл ОРВИ полностью перевернулся», — прокомментировал результаты работы один из ее авторов демограф из Барселонского института глобального здравоохранения (Испания) Хишам Ачебак.
В характере распространения и эволюции гриппа и простуды есть несколько общих черт. В частности, они поражают человека и животных примерно в одно и то же время года, а полностью эффективных вакцин и лекарств от них ученые пока не создали. Возбудители обеих болезней быстро мутируют, порождая тысячи новых вариаций вирусов каждый сезон.
Традиционно считается, что больше всего жертв от всех форм ОРВИ приходится на зиму и осень, когда появляются сезонные вспышки этих болезней. В прошлом году ученые из Британии усомнились в этом: они обнаружили необычную закономерность в том, как «чередовались» разные типы респираторных заболеваний.
Ачебак и его коллеги нашли новые подтверждения этой закономерности. Они изучали, как часто жители Испании умирали от гриппа, простуды и прочих форм ОРВИ с 1980-го по 2016 годы. За это время, как отмечают ученые, от осложнений, связанных с этими болезнями, погило более 1,3 млн испанцев. Благодаря этому ученые составили детальную картину того, как менялся уровень смертности от ОРВИ в разные сезоны года.
Как показали эти расчеты, общий уровень смертности от респираторных болезней в Испании за последние три десятилетия плавно снижался. Основная часть этого падения приходилась на зиму и осень — частота гибели пациентов от ОРВИ в это время года уменьшалась в среднем на 16,5% каждые десять лет.
При этом вероятность смерти жителей Испании, которые заболели гриппом или простудой летом, за минувшие 37 лет почти не изменилась. Сейчас испанцы умирают от ОРВИ летом гораздо чаще, особенно женщины и пожилые люди. Как предполагают ученые, это связано с тем, что их организм особено чувствителен к волнам жары и аномально высоким температурам воздуха.
Подобный «переворот» сезонного цикла ОРВИ, как отмечают Ачебак и его коллеги, ставит под сомнение идею о том, что глобальное потепление снизит число смертей от респираторных болезней. Ученые надеются, что их расчеты заставят медицинские службы всех стран мира разрабатывать меры, которые помогут уязвимым группам населения максимально снизить шансы заболеть гриппом и простудой не только зимой, но и летом.